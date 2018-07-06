'Sanayi tarımla güçlenecek'

TARIMDA üretmek kadar üretilen ürünlerin işlenmesi, katma değerinin artırılması, pazarlanması ve istihdama katkı sağlanmasının da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yapan Fakıbaba, bu amaçla, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini önemsediklerinin altına çizdi. Bu bölgelerin, biyogaz ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da etkin olarak kullanıldığı ve tarım sanayi entegrasyonunun sağlandığı kendine yeten ve üreten bölge olma özelliğini taşıdığını belirten Fakıbaba, "Altyapısı sağlanmış bu bölgelerde faaliyet gösterip yeni teknolojileri uygulayabilen ekonomik büyüklükteki işletmelerle, sürdürülebilir, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim sağlanabiliyor. Bu ortamda gerçekleştirilen üretim, maliyetleri düşürmekte, markalaşmayı sağlamakta, böylelikle üretici, yetiştirici gelirlerinde bir artış yaşanmaktadır. Özellikle hayvancılığımızın geliştirilmesi açısından bu tür sanayi bölgelerinin önemi çok büyük. Yerleşim alanlarında faaliyet gösteren ve insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen hayvancılık işletmelerimiz, bu sanayi bölgelerine taşınmaktadır. Bunun yanı sıra yeni yatırımcılara da üretim yerleri sağlanmasıyla beraber hayvan varlığımızın TDİOSB’ler eliyle daha da artırılmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

'6 ADET TDİOSB FAALİYETTE'

Fakıbaba, tarıma dayalı sanayi bölgesi sayısının artırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Şu an itibariyle bu kapsamda faaliyet gösteren 6 adet TDİOSB’miz mevcut. Bunlar, 7 bin 500 büyükbaş hayvan kapasiteli Amasya-Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, 15 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, 18 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Ankara-Çubuk Hayvancılık İhtisas OSB, 26 bin 500 büyükbaş hayvan kapasiteli Gaziantep-Oğuzeli Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, 15 bin 350 büyükbaş hayvan kapasiteli Eskişehir-Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB ve deri ürünlerinin işlendiği Elazığ Hayvan Ürünleri TDİOSB’dir."

'8 ADET TDİOSB’NİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Kuruluş çalışmaları devam eden projelerin en büyüğü olan 106 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli Şanlıurfa TDİOSB’nin altyapı yapım işlerinin yüzde 95’in üzerinde tamamlandığını aktaran Fakıbaba, “Altyapı geçici kabulü 2018 yılı içerisinde yapılacak. 11 bin 250 büyükbaş hayvan kapasiteli Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’nin altyapı işlemleri devam ediyor. 11 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli Hatay-Altınözü-Enek Tarıma Dayalı İhtisas Süt OSB’de çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakır’daki TDİOSB’de ise ESK tarafından kombina ve biyogaz tesisi kurulması amacıyla yürütülen proje çalışmaları sürdürülüyor. Besi işletmelerinin 51 adedi tamamlanmış olup 8 bin civarında besi hayvanı bulunuyor” dedi.

'HIZLICA HİZMETE SUNMAK İSTİYORUZ'

Denizli-Sarayköy ile Ağrı-Diyadin’deki Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’lerinin de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Fakıbaba, “Bu iki yatırım tamamlandığında, Türkiye’nin jeotermal kaynakla ısıtılan ilk TDİOSB olacaklar. Sarayköy’deki TDİOSB’nin altyapı işlemlerinin yüzde 80’i tamamlanmış olup 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Tamamlandıktan sonra Sarayköy’de 13 adet, Diyadin’deki TDİOSB’de ise 33 adet sera işletmesi faaliyet gösterecek. Tamamlandığında yine ülkemizde ilk örneğini teşkil edecek olan Yalova Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB’de 49 adet sera işletmesi yer alacak. Buralarda kesme çiçek ve saksılı süs bitkileri üretimi yapılacak. 2017 yılında yatırım programına aldığımız Samsun-Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’de ise tamamlandığında 53 adet sera işletmesi faaliyet gösterecek” ifadelerini kaydetti. Fakıbaba, Bakanlık olarak alt yapı çalışmaları devam eden TDİOSB'lerini bir an önce tamamlayarak sektörün hizmetine sunma gayreti içerisinde bulunduklarının altını çizdi.