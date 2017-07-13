Sanayi ciro endeksi azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalış kaydedildi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 18,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, mayısta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 8,7 ile enerjide gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde ise mayısta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 58,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında görüldü. Bu azalışı yüzde 9,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 7,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. Söz konusu dönemde en yüksek artış yüzde 14,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında görüldü. Bu artışı yüzde 11,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 9,5 ile tütün ürünleri imalatı izledi.