Şampiyonlar Ligi ekonomisi, tüm turnuvaları geride bıraktı

KPMG Football Benchmark'in "Avrupa'nın ötesinde: Şampiyonlar Ligi" başlıklı araştırmasına göre futbol kulüpleri, uluslararası turnuvalarla daha geniş kitlelere ulaşıyor ve önemli sponsorluk anlaşmalarıyla ekonomik kaynaklar elde ediyor. Avrupa, Asya, Okyanusya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'da kulüpler bazındaki uluslararası turnuvaların araştırıldığı raporda Şampiyonlar Ligi'nin kulüpler için büyük önem taşıdığı rakamlarla ifade edildi.

SADECE FİNALİ KAZANAN 18 MİLYON DOLAR ELDE EDİYOR

Şampiyonluk gelirleri göz önünde bulundurulduğunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım sadece finalde kupayı kazandığı için yaklaşık 18 milyon doları kasasına koyuyor.

Güney Amerika'daki Libertadores Kupası'nı kazanan kulüp 3 milyon dolar alıyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde de tarife aynı. Geçen sezon bu kupayı müzesine götüren Güney Kore temsilcisi Jeonbuk Motors da 3 milyon dolar elde etti. Afrika Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon kazanan Mamelodi Sundowns 2,5 milyon doları kasasına koydu. Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi'nde ise tablo çok karanlık. Kupayı kaldıran takım sadece 500 bin dolar kazanıyor. Okyanusya'da ise herhangi bir ödeme yapılmıyor.

Bu bedeller alt alta eklendiğinde beş turnuva şampiyonuna 9 milyon dolar öderken, Şampiyonlar Ligi ise 18 milyon dolarlık primiyle katılımcılarına ciddi bir ekonomik kaynak sağlıyor.

BEŞ TURNUVANIN TOPLAM DEĞERİ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN BEŞTE BİRİ

Gelirlerin yanı sıra değer konusunda da Şampiyonlar Ligi'nin yanına yaklaşılmıyor. Kulüpler bazında dünyanın bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen 32 takımın yarıştığı Şampiyonlar Ligi'ne yaklaşık 9,88 milyar euro değer biçiliyor.

Libertadores Kupası'na 1.01 milyar euro, Asya Şampiyonlar Ligi'ne 489,55 milyon euro, Afrika Şampiyonlar Ligi'ne 136,62 milyon euro, Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi'ne 309 milyon euro, Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne de 13,93 milyon euro değer biçilmiş. Toplamda beş organizasyonun değeri 1 milyar 950 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Beş turnuvanın toplamı Şampiyonlar Ligi'nin neredeyse beşte biri değerinde olarak gösteriliyor.

"BU SAHNEDE DAHA ÇOK YER ALMALIYIZ"

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Bu araştırma, Şampiyonlar Ligi'nin dünyanın en önemli futbol sahnesi olduğunu kanıtlıyor. Türk kulüplerinin bu sahnede yer alması ve başarılı olması da dünya futbolundaki konumumuzu güçlendirmek adına büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarı hem ekonomik kaynak yaratması hem Türk futbolunun gelişimini sağlaması hem de popülaritesinin artması anlamına geliyor" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN KAZANCI 50 MİLYON EUROYU AŞABİLİR"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının sayısının artması, Türk futbolunun gelişimini hızlandıracağına dikkat çeken Uçak, "Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş geçen sezon bu organizasyon çerçevesinde 30 milyon eurodan fazla ekonomik kaynak yarattı. Bu sezon daha başarılı olan siyah-beyazlıların kazancının 50 milyon euroyu geçmesi bekleniyor. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın performansı, futbolun geleceğini de etkiliyor" şeklinde açıklamada bulundu.