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Sakatat fiyatı yüzde 100 arttı

Türkiye genelinde artan et fiyatları bakanlığın devreye girmesi ile aşağı çekilirken, bu kez sakatat fiyatlarında 5 yıl içerisinde yüzde yüz oranda artış yaşandı

Sakatat fiyatı yüzde 100 arttı

Türkiye genelinde artan et fiyatları bakanlığın devreye girmesi ile aşağı çekilirken, bu kez sakatat fiyatlarında 5 yıl içerisinde yüzde yüz oranda artış yaşandı

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:43
Sakatat fiyatı yüzde 100 arttı
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SON yıllarda artan et fiyatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının devreye girmesi ile düşürülerek et piyasası dengelenmişti. Geçmişte pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerinin tüketimi son yıllarda artarken, fiyatları da büyük artış gösterdi. Son 5 yılda her geçen gün sakatatın daha da azaldığını belirten işletmeciler, fiyatların ise artış gösterdiğini kaydetti. İşletme sahipleri ve çalışanlar sakatatın sağlığa faydalarının ortaya çıkmasının ilgiyi arttırdığını savundu. 
'SAKATATA İLGİ ARTTI'
Sakatata olan ilgilinin kırmızı etten daha fazla olduğunu belirten kasap Sakıp Çadır, "Sakatata ilgi etten daha yoğun. Çok eskiden bundan 25 yıl öncesine kadar bir kilogram ciğer 200 gram et fiyatına tekabül ediyordu. Şimdi ise bir kilogram ciğer bir kilogram etten pahalı. Sakatatın az bulunması bizim işletmemizde fiyatları arttırıyor. 5 yıl önce kelle paça çorbasını 8 TL iken şu an 16 TL’den satıyoruz" şeklinde konuştu.
'ÖNCEDEN BEDAVAYDI'
Sakatatı yıllar önce bedavaya aldığını söyleyen Çadır, şimdiki fiyatların ise cep yaktığını kaydetti. Çadır, "Kellenin tanesini 17 TL’den alırken karaciğer, ciğer, yürek, böbreği ise kilogramı 40 TL’den alıyoruz. İşkembenin kilosunu ise 14 TL’den alıyoruz. 10 yıl öncesine kadar gidecek olursak daha öncelerde işkembe ve bağırsak bedava idi. Şimdi tüm Türkiye genelinde sakatat tüketiminin artması ile bu ürünler para ile satılmaya başlandı. Hatta iç yağı bile para ile satılmazdı, şu an kilogramı 5 TL oldu" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSakatatFiyat
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