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Sahte dekont düzenledi, vergi paralarını barlarda yedi

İzmir’de yapılan gümrük işlemlerini mercek altına alan ekipler yeni bir sahtecilik olayını ortaya çıkardı. Devlete ödenmesi gereken vergi için çeşitli bankalara ait sahte dekontların kullanıldığı belirlendi. Özel bankaların kaşelerini de yaptıran şüphelilerden birinin, “Parayı bar pavyonda yedim” şeklindeki sözleri soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile fezleke hazırlandı

Sahte dekont düzenledi, vergi paralarını barlarda yedi

İzmir’de yapılan gümrük işlemlerini mercek altına alan ekipler yeni bir sahtecilik olayını ortaya çıkardı. Devlete ödenmesi gereken vergi için çeşitli bankalara ait sahte dekontların kullanıldığı belirlendi. Özel bankaların kaşelerini de yaptıran şüphelilerden birinin, “Parayı bar pavyonda yedim” şeklindeki sözleri soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile fezleke hazırlandı

02 Mart 2015 Pazartesi 17:02
Sahte dekont düzenledi, vergi paralarını barlarda yedi
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İZMİR'DE yapılan gümrük işlemlerini mercek altına alan ekipler yeni bir sahtecilik olayını ortaya çıkardı. Devlete ödenmesi gereken vergi için çeşitli bankalara ait sahte dekontların kullanıldığı belirlendi. Özel bankaların kaşelerini de yaptıran şüphelilerden birinin, “Parayı bar pavyonda yedim” şeklindeki sözleri soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile fezleke hazırlandı.

BANKALAR: O DEKONTLAR SAHTE


İzmir Alsancak’ta bulunan bir gümrük müşavirlik şirketini mercek altına alan ekipler, ithalat işlemleri sırasında, bir tür vergi olan Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için gümrüğe sunulan yüzlerce dekontu incelemeye aldı. Elde edilen dekontlar ilgili bankalara soruldu. Bankalardan gelen yanıtlarda, söz konusu dekontlardan bazılarının sahte olduğu belirtildi.


‘YILLARDIR PARAYI O YATIRIYOR’
Gümrük Muhafaza ekipleri elde ettikleri belgelerden sonra ithalatçı firma yetkilileri ve aracılık yapan şirket sahiplerinin ifadelerini aldı. Alınan ifadeler sonrası gümrük müşaviri Mehmet C. ve çalışanı Hüseyin E. A.’ye ulaşıldı. Mehmet C. ifadesinde şunları kaydetti: “Ben bu KKDF ödemelerine ait dekontlardaki meblağları bankaya yatırmak üzere Hüseyin E.A. isimli şahsa verdim. Zaten yıllardır bu şahıs banka, vergi gibi işlemleri firmamız adına gerçekleştirirdi. Hüseyin E. A. bu dekontları sahte olarak kendisinin düzenlediğini, kaç adet sahte dekont düzenlendiğinin sayısını bilmediğini, ihtiyacı olduğunu için bu işi yaptığını, gece hayatı olduğunu ve kendisine ilgili bankaya yatırmak üzere vermiş olduğum paraları bar, pavyon tabir edilen yerlerde harcadığını söyledi.”



BANKALARIN KAŞESİNİ YAPTIRDIM’ 


Hüseyin E.A. ise ifadesinde, sahte dekontları nasıl hazırladığını da anlatarak, bankaların kaşelerini de kendisinin yaptırdığını söyledi. Hüseyin E.A. ifadesinin devamında ise “Daha önce bankaya ödediğimiz ve asıl olarak aldığımız dekontlar üzerinde daksille silerek fotokopisini çektim. Daha sonra da üzerinde bilgisayarda değişiklik yaparak bu firmalara ait KKDF tutarlarını yazarak ve tekrar fotokopi çekmek suretiyle de beyannameye ekledim. Çok borcum olduğu ve müşkül durumda olduğum için bu şekilde bir işlem yaptım. Çok pişmanım. Ben bu sahte olan dekontları zaten ara-ara yaptım. Her beyannamede bu evrakları sahte olarak düzenlemedim” dedi.
Aralarında Mehmet C. Hüseyin E.A.’nın da bulunduğu 4 kişi ile ilgili ‘güveni kötüye kullanma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘sahtecilik’ suçlaması ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 16:07
Anahtar Kelimeler:
Sahte DekontVergi ParasıİzmirBanka
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