Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sağnak ve dolu Bursalı üreticiyi vurdu

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sağanak ve dolu yüzünden Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yaklaşık 100 bin dönüm tarım arazisinde büyük zarar olduğunu, sebze ve meyve fiyatlarında bu döneme özel artışların söz konusu olabileceğini bildirdi

Sağnak ve dolu Bursalı üreticiyi vurdu

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sağanak ve dolu yüzünden Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yaklaşık 100 bin dönüm tarım arazisinde büyük zarar olduğunu, sebze ve meyve fiyatlarında bu döneme özel artışların söz konusu olabileceğini bildirdi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:34
Sağnak ve dolu Bursalı üreticiyi vurdu
banner404

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı: "Kayıplar ve çiftçinin zararı büyük. Sebze ve meyve fiyatlarında bu döneme özel artışlar söz konusu olabilir" Matlı, yazılı açıklamasında, tarım ürünlerinde büyük hasara yol açan sağanak ve dolunun sebze meyve fiyatlarını artırabileceğini belirtti. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da yaklaşık 100 bin dönümlük arazide, hasat dönemi yaklaşan domates, biber, kavun, karpuz ve mısır gibi ürünlerde çok büyük hasar olduğunu vurgulayan Matlı, şunları kaydetti: "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler hasar tespiti yapıyorlar. Kayıplar ve çiftçinin zararı büyük. Sebze ve meyve fiyatlarında bu döneme özel artışlar söz konusu olabilir. Bu arada mahsulünü Tarım Sigortaları Havuzu'ndan sigortalatanların 10 gün içinde TARSİM'e başvurmaları gerekiyor." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sağanak YağışBursaTarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim