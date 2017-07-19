Sağnak ve dolu Bursalı üreticiyi vurdu

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı: "Kayıplar ve çiftçinin zararı büyük. Sebze ve meyve fiyatlarında bu döneme özel artışlar söz konusu olabilir" Matlı, yazılı açıklamasında, tarım ürünlerinde büyük hasara yol açan sağanak ve dolunun sebze meyve fiyatlarını artırabileceğini belirtti. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da yaklaşık 100 bin dönümlük arazide, hasat dönemi yaklaşan domates, biber, kavun, karpuz ve mısır gibi ürünlerde çok büyük hasar olduğunu vurgulayan Matlı, şunları kaydetti: "Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler hasar tespiti yapıyorlar. Kayıplar ve çiftçinin zararı büyük. Sebze ve meyve fiyatlarında bu döneme özel artışlar söz konusu olabilir. Bu arada mahsulünü Tarım Sigortaları Havuzu'ndan sigortalatanların 10 gün içinde TARSİM'e başvurmaları gerekiyor."
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