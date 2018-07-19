Sağlık turizmi torba yasaya girdi

MECLİS Başkanlığına sunulan ve en geç önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen torba yasada, sağlık turizminin desteklenmesi ile ilgili de düzenleme yer alıyor.

10 MİLYON TL SERMAYE İLE USHAŞ KURULUYOR

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre, yıllık 10 milyar dolarlık gelirin beklendiği sağlık turizminde, sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve strateji geliştirmek, Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak için Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile USHAŞ adında yeni bir anonim şirket kurulacak. USHAŞ’ın başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak.

USHAŞ DA KAMU İHALE KANUNU DIŞINDA

Söz konusu tutarın Hazin ve Maliye bakanlıkları tarafından karşılanacağı belirtilen haberde, kurulacak şirketin (ceza ve ihalelerden yasaklama hariç) Kamu İhale Kanunundan muaf olacağı ifade edildi. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek olan şirket, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunarak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapacak ve yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olacak. USHAŞ, sağlık finansmanı ve kamu ve özel işbirliği modelleri konusunda uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yaparak, bu alanda sistemlerin kurulması ve geliştirilmesine dönük yurtiçi talepleri karşılayacak.

SAĞLIK TURİZİMİ ŞİRKETLERİNE PERSONELİ ESNEK ÇALIŞTIRMA AYRICALIĞI

Teklifle, sağlık personelinin dengeli dağılımının sağlanması ve atıl kapasite oluşturulmaması ve Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmeti kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği yapılmasına ve personelin esnek çalışabilmesine imkan sağlanacak. Diğer bir düzenlemeye göre, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev yapan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.

YIPRANMA HAKKI

Teklifle eczacılar dahil olmak üzere sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiriliyor. Sağlık mesleği mensuplarına çalışacakları her yıl için 60 gün yıpranma hakkı verildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 13:09