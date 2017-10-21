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Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yıpranma payı yakın zamanda gelecek

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının tamamının faydalanacağı 'yıpranma payı'nın yakın zamanda geleceğini söyledi. Memiş, "AK Parti'den bir yetkili bizlere ifade etti. Yakın zamanda yıpranma payını sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen ailesi olarak hediye edeceğiz, duyuracağız" dedi

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yıpranma payı yakın zamanda gelecek

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının tamamının faydalanacağı 'yıpranma payı'nın yakın zamanda geleceğini söyledi. Memiş, "AK Parti'den bir yetkili bizlere ifade etti. Yakın zamanda yıpranma payını sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen ailesi olarak hediye edeceğiz, duyuracağız" dedi

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:58
Sağlık-Sen Genel Başkanı: Yıpranma payı yakın zamanda gelecek
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SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikalarının Sivas şubesinin il divan toplantısına katılmak üzere kente geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, ülke gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çözüm odaklı bir sendikacılık anlayışlarının olduğunu ifade eden Memiş, "Aldanmayan ve aldatmayan sendikacılık anlayışımızla, çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızla, diyaloğa açık sendikacılık anlayışımızla müzakere masalarında çalışanlarımızın sorunlarını gündeme taşıdık. Toplu sözleşme sürecinden sonra onlarca, yüzlerce kararın altına imza attık" ifadelerini kullandı.
"GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILACAK"

Geçen sene yapılan görevde yükselme sınavının çerçeve yönetmelik nedeniyle iptal edildiğini, bu sınavın yakında yapılacağını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bu sene içerisinde inşallah görevde yükselme sınavı açılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda da önümüzdeki hafta görevde yükselme sınavının duyurusu yapılacak. Ciddi anlamda kadro alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız bunu çalışanlarına ifade edebilirler. sağlık Bakanlığı'nda da inşallah bu yıl içerisinde açılacağını ifade etmek istiyorum."

Metin Memiş, üniversite hastanelerinin sorunlarına da değindiği konuşmada, ekonomik olarak sıkıntıda olduğunu söyledi. Memiş, "Sadece Cumhuriyet Üniversitesi'nde değil Türkiye'nin bütün üniversitelerinde bir keşmekeşlik var. Üniversitelerin ayaklanması, eğitim araştırma moduna yeniden döndürülmesi ve güçlendirilmesi için de bizim Sağlık-Sen olarak birçok önerimiz olmuştu. Önümüzdeki süreçte Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) alınan kararların uygulanması noktasında biz de bu sürecin takipçisiyiz. Sözleşmelilerin, taşeronların kadroya geçirilmesi, bilimsel çalışmalara yüzde 10'luk bir genel bütçeden pay verilmesi başta olmak üzere üniversitelerin de ekonomik anlamda rahatlatılması ve orada hizmet eden arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını almasını sağlamış olacağız" diye konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA PAYI"

Sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde bir yıpranma payının da yakın zamanda geleceğini vurgulayan Memiş şunları söyledi:

"AK Parti'den bir yetkili bizlere ifade etti. Yakın zamanda yıpranma payını sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen ailesi olarak hediye edeceğiz, duyuracağız. 550 bin sağlık çalışanının tamamının faydalanması için, içi boş değil içi dolu, emeğimizin karşılığını aldığımız, hak ettiğimiz, yıpranma payını aldığımız, geçmiş yıllara dönük yıpranma payını aldığımız bir yıpranma payı mücadelesi vereceğimizi de ifade ediyorum. Kim ne derse desin yıpranmanın adını bilmeyenler bugün 'Yıpranma payını niçin çıkaramadınız?' diyebilirler. Kolay bir şey değil yıpranma payı. Bir sistemde değişiklik anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu onun için direniyor."

Konuşmaların ardından sendikaya emeği geçenlere ve emekli olanlara plaket verildi. Toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Adil Kaya, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Davut Vecdi Ersöz ile sağlık çalışanları katıldı.

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