Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Yeni dönemde biz daha çok riskli, nöbeti olan, özellikli hizmetlerde ek ödemenin daha fazla olduğu performans sistemi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi!
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'da  hemşirelerin 3600 ek gösterge ve sağlık çalışanlarına ek ödemeye ilişkin soruları yanıtladı. Ek ödeme için çalışma yapıldığı müjdesini veren Bakan Koca, Koca,  "Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler.  Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu  söyleyebilirim" diye konuştu.
Sağlık çalışanlarına ek ödemeyle ilgili soruya ilişkin Bakan Koca, şunları söyledi:  "Bugüne kadar ek ödeme yani performans dediğimiz sistem, bir dönem  hasta yoğunluğunun daha çok olduğu ve geçmişte o ihtiyaca yönelik yapılan bir  düzenlemeydi. Yeni dönemde biz daha çok riskli, nöbeti olan, özellikli  hizmetlerde ek ödemenin daha fazla olduğu ve özellikle de hasta memnuniyetini  mutlak hedefleyen bir performans sistemi üzerinde çalışıyoruz.Önümüzdeki aylar bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermiş  olacağız.

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