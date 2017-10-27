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Sağlık Bakanı açıkladı: Yerli üretim tamoksifen geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir haftaya yerli üretim tamoksifen piyasada olacak." dedi

Sağlık Bakanı açıkladı: Yerli üretim tamoksifen geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir haftaya yerli üretim tamoksifen piyasada olacak." dedi

27 Ekim 2017 Cuma 18:01
Sağlık Bakanı açıkladı: Yerli üretim tamoksifen geliyor
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SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan CNN Türk'te yaptığı açıklamada, bir haftaya kadar ilk yerli tamoksifen (tamoxifen) üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini belirtti. Demircan, ayrıca ellerini kaybeden çoban Ramazan Taşdemir'e GATA'da elektronik protez takılacağı müjdesini verdi.

KUŞU KURTARMAK İSTERSEN AKIMA KAPILARAK ELLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, 14 Ekim'de elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak için direğe çıktı. Kuşu kurtaran çoban, bu sırada akıma kapıldı. Yaklaşık 1.5 saat direkte asılı kalan Taşdemir, TEDAŞ görevlileri tarafından direkten indirilip, hastaneye kaldırıldı. Taşdemir'in üçüncü derecede yanan iki eli de bilek hizasından kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet DemircanTamoksifen
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