Sabancı hisselerini satıyor

KONUYA ilişkin MKK açıklaması KAP'ta yer aldı.
Ödenmiş sermayesi 2.04 milyar lira olan Sabancı Holding'de, satışa konu olacak 51.5 milyon adet hisse, yüzde 2.5 paya tekabül ediyor.
Sabancı Holding hisseleri saat 1635'te yüzde 5.07 düşüşle 10.86 liradan işlem görüyor. BIST-100 .XU100 endeksi ise yüzde 0.2 artıda.
Sabancı Holding hisseleri işlem hacminde de üçüncü sırada yer alıyor.
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