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Rüzgar türbinini milli yapan ihale

Bu perşembe günü yenilenebilir enerjide Türkiye’yi üretim üssü haline getirecek çok önemli bir ihale gerçekleştiriliyor. Dünya devleri ve Türk ortakları 1.000 MW’lik rüzgar tesisi için teklif verirken, ihale teknoloji transferinin de anahtarı olacak

Rüzgar türbinini milli yapan ihale

Bu perşembe günü yenilenebilir enerjide Türkiye’yi üretim üssü haline getirecek çok önemli bir ihale gerçekleştiriliyor. Dünya devleri ve Türk ortakları 1.000 MW’lik rüzgar tesisi için teklif verirken, ihale teknoloji transferinin de anahtarı olacak

25 Temmuz 2017 Salı 10:15
Rüzgar türbinini milli yapan ihale
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı, YEKA (yenilenebilir enerji kaynak alanları) stratejisinin ikinci projesi için teklifler Perşembe günü alınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticileri 1.000 MW’lık rüzgar tesisi yarışması için teklif verecek.

İhaleyi kazanan firma yüzde 65 yerlilik oranında rüzgar türbini üretecek olan fabrika yatırımını gerçekleştirecek ve rüzgar teknolojileri alanında Türk mühendisler ve üniversitelerle Ar-Ge yapacak.

Doğrudan transfer

Bakan Berat Albayrak’ın, Milli Enerji ve Maden Stratejisi çerçevesinde açıkladığı YEKA stratejisi doğrudan teknoloji transferini hedefliyor. Sadece enerji alanında değil, enerji teknolojileri alanında da dışa bağımlılığı ve cari açığı düşürmeyi hedefleyen model çerçevesinde; yatırım için belirlenmiş yüksek kapasitede enerji alanları; fabrika kurma, yüzde 65 yerlilik oranında üretim yapma, yüzde 80 yerli mühendis ile Ar-Ge yapma şartları ile alım garantisi sağlanan elektrik fiyatı üzerinden açık eksiltme usulü ile yarışmaya açılıyor.

İlki güneşte yapılan YEKA yarışmasını Kore firması Hawnha QCell  Kalyon ortaklığı kazanmıştı. Yarışma sonucunda güneş alanında teknoloji transferinin yanında 19.5 dolar cent/kWh olan yerlilik oranlı elektrik fiyatı 6.99 dolar cent’e düşmüştü.

‘Üretim üssü olacağız’

Güneşten sonra rüzgar alanında da tarihi bir proje için ihaleye hazırlandıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Bu proje, dünya çapında yatırımcılar için büyüyen, dinamik Türkiye pazarının yanında, bu bölgede gelişmekte olan, yakın gelecek için büyük potansiyel teşkil edecek diğer pazarlara ulaşım açısından da büyük avantaj sağlayacak. Türkiye olarak firmalara sağladığımız bu avantaj sayesinde hem güneş hem de rüzgar teknolojileri alanlarında üretim üssü haline geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Montajdan gerçek üretime geçiş

Türkiye son yıllarda rüzgar türbin kanadı ve kule üretimi alanlarında fabrika yatırımlarını çekse de bu iki alanın da kapasitesi montaj ile sınırlı kaldı. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak. Bunun için yarışmanın şartnamesi özel olarak hazırlandı:

Yarışmayı kazanan firma, 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile fabrika kuracak. Fabrikada en az 2.3 MWe gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgar türbini üretimi gerçekleştirilecek.

YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

Fabrikanın kurulum süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olacak. Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak. Bu oranın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak olan birçok aksamın yurt içi kaynaklardan tedarik edilecek veya yerli olarak imal edilmesi zorunluluğu bulunacak. Bu durum birçok farklı sektörün doğrudan veya dolaylı gelişimine katkı sağlayacak.

3.750 kişiye iş imkanı

Yarışmayı kazana firma, Türkiye’yi rüzgar türbini alanında teknoloji üretim merkezine dönüştürecek Ar-Ge faaliyetleri yapmayı da taahhüt etmiş olacak. Kanat, jenaratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünden olmak üzere toplam

5 alanda 10 yıl boyunca, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyeti yürütecek. Her yıl için bu faaliyetlere 5 milyon dolar ayıracak. Fabrika ile RES’lerin kurulumu ve işletilmesi, Ar-Ge faaliyetleri dikkate alındığında, rüzgar YEKA’sı yaklaşık 3 bin 750 kişilik bir istihdam sağlayacak. Türbinler Kayseri-Niğde-Sivas ile Edirne-Kırklareli-Tekirdağ üçgeni, Ankara-Çankırı-Kırıkkale üçgeni ve Bilecik-Kütahya-Eskişehir üçgeni içinde belirlenen yerlere kurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
YEKAAr-geRüzgar Türbini
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