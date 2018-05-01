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Rusya'ya domates ihracatında yeni dönem başladı

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibarıyla resmen kalktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Rus alıcılarla temasa geçip üreticilerimizin ürünlerini daha iyi satmak ve ülkemize döviz kazandırmak için girişimlerde bulunacağız" dedi.

Rusya'ya domates ihracatında yeni dönem başladı

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibarıyla resmen kalktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Rus alıcılarla temasa geçip üreticilerimizin ürünlerini daha iyi satmak ve ülkemize döviz kazandırmak için girişimlerde bulunacağız" dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 18:29
Rusya'ya domates ihracatında yeni dönem başladı
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Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibarıyla resmen sona erdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinin "1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren domates güvesi içermeyen üretim yerlerinden, işletmelere kısıtlama getirilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti menşeli domateslerin Rusya'ya ithalatına izin verildiğini" açıkladığını hatırlattı.

Bu kararın üreticilerin için çok önemli olduğunu belirten Uçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin bu kararın alınmasında çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

"Döviz kazanmak için girişimlerde bulunacağız"

Uçak, "Bugün itibarıyla resmen kalkan firma kısıtlaması sonrası Rus alıcılarla temasa geçip üreticilerimizin ürünlerini daha iyi satmak ve ülkemize döviz kazandırmak için girişimlerde bulunacağız." dedi.

Hayrettin Uçak, ihracatçıları, bu büyük pazarın tekrar kapanmaması için Rusya'nın denetim kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Diğer yaş sebze ve meyveler için de benzer kurallar olduğunu hatırlatan Uçak, "Ürünlerimizin sınır kapılarından dönmeleri bizler için prestij kaybı. Bu mesele para kazanmanın yanında milli bir meseledir. Ben bütün ihracatçılarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Domatesin ateşi düşecek"

Son zamanlarda domates fiyatlarında görülen fiyat artışına da değinen Uçak, "Domates yaz aylarında hasadı yapılan bir ürün. Havaların ısınmasıyla tarladaki domateslerin tezgahlardaki yeri her geçen gün artacaktır. İlerleyen günlerde domatesin ateşinin düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Uçak, nisan ayında Türkiye'nin ihracatının yüzde 15 arttığını, bu rakamları daha da yukarı taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Diğer yaş meyve ve sebzelerin dış satımının artırılması için da çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Uçak, üretici ve ihracatçının el ele vermesini ve bu sayede Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 16:36
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