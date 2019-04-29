Rusya’dan yeni şart! Domatese karşılık et

Rusya, Türkiye'den gelen domatesleri kota dolduğu gerekçesiyle geri çeviriyor. Kotayı artırmak için şartları ise et ihraç etmek.

Rusya’dan yeni şart! Domatese karşılık et
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TÜRKİYE'DEN Rusya Federasyonu’na domates ihracatında yine kriz yaşanıyor. Rus yetkililer, Türkiye’ye tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ihraç edilen domatesleri ülkeye girişine izin vermedi. 

TÜRKİYE’YE YENİ ŞART

Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirliği’nin devreye girmesi ile gümrük kapılarında bekleyen domatesler ülkeye alındı. Ancak, kotası artırılmazsa ihracat yeniden durabilir. Kotanın artırılması için Rusya, Türkiye’ye kırmızı et ihracatı şartını öne sürüyor.

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