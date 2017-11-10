Rusya'ya ilk domates sevkiyatı başladı

DÜNYANIN en büyük seralarından İzmir Bergama'daki Agrobay seralarında hasat edilen domatesler, tırlara yüklenerek St. Petersburg'a gönderildi. Rusya'nın önde gelen perakende zincirine gönderilen domatesler, bu ülke genelindeki 750 markete ulaştırılacak.

"5 BİN TON İÇİN ANLAŞTIK"

Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, uçak krizi öncesi 10 bin ton domates gönderdikleri Rusya ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Pazarın tekrar açılmasının sevindirici olduğunu, geçen yıl da Rus market zinciriyle satış sözleşmesi imzalamalarına rağmen politik gelişmeler nedeniyle sevkiyatın yapılamadığını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"Rus market zinciriyle anlaşmalarımızı tamamlayarak ilk ürünü gönderdik. Rusya'nın en büyük indirimli market zincirlerinden birine satış yapacağız. Rusya pazarı bizim için 2003'ten bu yana en büyük pazardı. Uçak krizi öncesi yıllık 14 bin tonluk üretimimizin 10 bin tonunu Rusya'ya gönderiyorduk. Geçen sene bu pazar kapalı olduğu için iç piyasa payını yüzde 65'e çıkardık ve Avrupa'da yeni müşteriler bulduk."

"FAZLASINI İSTESELER DE VEREMEYİZ"

Bu yıl Rus alıcılar kapasitemizin büyük bölümünü istese de vermeyeceğiz. 5 bin tonluk bir anlaşma yaptık, fiyat odaklı olarak bunu 7 bin tona çıkarabiliriz. Rusya'daki market sahipleri geçen yıl kilogramı 30 dolardan domates satıldığını, bu nedenle tüketimin çok düştüğünü ifade ettiler. Sanıyorum bu ihracat Rus halkı için de iyi olacak. Çünkü biz ilk sevkiyatları kilogramı 1,5 dolardan yaptık. "