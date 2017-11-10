Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109410
ALTIN
159.845
DOLAR
3.8720
STERLİN
5.0845
EURO
4.5028
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
banner468

Rusya'ya ilk domates sevkiyatı başladı

Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden domates ihracatında kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, Rusya'ya ilk sevkiyat, İzmir Bergama'dan yapıldı

Rusya'ya ilk domates sevkiyatı başladı

Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden domates ihracatında kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, Rusya'ya ilk sevkiyat, İzmir Bergama'dan yapıldı

10 Kasım 2017 Cuma 11:50
Rusya'ya ilk domates sevkiyatı başladı
banner404

DÜNYANIN en büyük seralarından  İzmir  Bergama'daki Agrobay seralarında hasat edilen domatesler, tırlara yüklenerek St.  Petersburg'a gönderildi.  Rusya'nın önde gelen perakende zincirine gönderilen domatesler, bu ülke genelindeki 750 markete ulaştırılacak.

"5 BİN TON İÇİN ANLAŞTIK"

Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, uçak krizi öncesi 10 bin ton domates gönderdikleri  Rusya ile bu yıl 5 bin tonluk anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Pazarın tekrar açılmasının sevindirici olduğunu, geçen yıl da Rus market zinciriyle satış sözleşmesi imzalamalarına rağmen politik gelişmeler nedeniyle sevkiyatın yapılamadığını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"Rus market zinciriyle anlaşmalarımızı tamamlayarak ilk ürünü gönderdik.  Rusya'nın en büyük indirimli market zincirlerinden birine satış yapacağız.  Rusya pazarı bizim için 2003'ten bu yana en büyük pazardı. Uçak krizi öncesi yıllık 14 bin tonluk üretimimizin 10 bin tonunu  Rusya'ya gönderiyorduk. Geçen sene bu pazar kapalı olduğu için iç piyasa payını yüzde 65'e çıkardık ve  Avrupa'da yeni müşteriler bulduk."

"FAZLASINI İSTESELER DE VEREMEYİZ"

Bu yıl Rus alıcılar kapasitemizin büyük bölümünü istese de vermeyeceğiz. 5 bin tonluk bir anlaşma yaptık, fiyat odaklı olarak bunu 7 bin tona çıkarabiliriz.  Rusya'daki market sahipleri geçen yıl kilogramı 30 dolardan domates satıldığını, bu nedenle tüketimin çok düştüğünü ifade ettiler. Sanıyorum bu ihracat Rus halkı için de iyi olacak. Çünkü biz ilk sevkiyatları kilogramı 1,5 dolardan yaptık. "

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PetersburgBergamaİzmirRusya FederasyonuEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmeğe israf ayarı! Gramajı değişecek
Ekmeğe israf ayarı! Gramajı değişecek
Türkiye'nin altında 2,5 trilyon dolar yatıyor!
Türkiye'nin altında 2,5 trilyon dolar yatıyor!
Bakandan annelere müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkında sona gelindi
Bakandan annelere müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkında sona gelindi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim