Rusya'ya ihracata domates, mandarin ve limon katkısı

TÜRKİYE'DEN yılın ilk çeyreğinde Rusya'ya 219 bin 145 ton yaş meyve sebze satılarak, karşılığında 147 milyon 28 bin 391 dolar gelir elde edildi. Ürün bazında değerlendirildiğinde bu ülkeye ihracatın yüzde 72,5'lik kısmını domates, mandarin ve limon oluşturdu. Yılın ilk 3 ayında Rusya'ya 47 milyon 521 bin 795 dolar karşılığında 50 bin 828 ton domates satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 850 ton domates ihracatına karşılık 9 milyon 297 bin 135 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Rusya'ya domates dış satımı miktar bakımından yüzde 416, değer bakımından da yüzde 411 arttı. Bu dönemde Rusya'ya 59 bin 725 ton mandarin ihracatı karşılığında 33 milyon 549 bin 324 dolar, 44 bin 526 ton limon karşılığında da 25 milyon 577 bin 817 dolar döviz girdiği sağlandı.

Türkiye'den ilk çeyrekte Rusya'ya 25 kalem meyve sebze ihracatı yapılırken, 9 milyon 554 bin 979 dolarla nar, 8 milyon 455 bin 356 dolarla da greyfurt ilk 5'te yer aldı.

Doğu Karadeniz'den de Rusya Federasyonu'na söz konusu dönemde yapılan 30 milyon 778 bin 620 dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 79'unu domates, mandarin ve limon oluşturdu.

"İhracatamızın daha da artacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu hatırlattı.

Taze meyve sebze ihracatında Rusya'nın payının yüzde 29 olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "İki ülke liderlerinin yaptıkları üst düzey çok olumlu görüşmeler neticesinde ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılması için bürokratik engellerin kaldırılması yönünde alınan karar bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonraki süreçte ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." dedi.