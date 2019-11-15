Rusya'ya gönderdiğimiz 21 ton mandalina imha edildi
İstanbul'dan Rusya'ya gönderilen 21 ton mandalina yanlış etiketleme yapıldığı için imha edildi. Yapılan denetimde mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğu belirtildi.
İSTANBUL'DA bulunan bir firma mandalinaları Rusya'ya gönderdi. Fatura ve kasa etiketlerinde mandalinaların menşei Türkiye olarak belirtildi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'na (Rosselhoznadzor) bağlı uzmanlar Rusya'da bulunan Sofya Dağıtım Deposuna baskın yaparak tüm ürünleri inceledi. Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada İstanbul'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine gönderilen 21 ton mandalinanın imha edildiği belirtildi.
YANLIŞ ETİKETLEME NEDENİYLE İMHA EDİLDİ
Mandalinaların imha edilme nedeni ise her zamankinden farklı oldu. Rosselhoznadzor'a bağlı uzmanlar, yapılan denetimde mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğu anlaşıldı. Yetkililer, yanlış etiketleme yapılması üzerine el koydukları 21 ton mandalinayı imha etti.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6