Rusya'ya 10 ayda en çok şeftali satıldı

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den yılın 10 ayında Rusya Federasyonu'na 673 bin 222 ton yaş meyve sebze ihraç edildi. Söz konusu tarihler arasında gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 18, değerde ise yüzde 24 artarak 465 milyon 677 bin 118 dolara ulaştı. Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatı sıralamasında 72 bin 932 tonla şeftali ilk sırada yer aldı. Bu ürünün ihracatından 66 milyon 882 bin 173 dolar gelir elde edildi.

ŞEFTALİ İHRACATI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI

Geçen yılın aynı döneminde, belirtilen ülkeye ihraç edilen 56 bin 249 ton şeftali karşılığında 54 milyon 578 bin 992 dolar kazanılmıştı. Böylece şeftali ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 30, değerde ise yüzde 23 artış gösterdi. Rusya Federasyonu'na yılın 10 aylık döneminde yapılan yaş meyve sebze ihracatının 141 bin 366 tonluk bölümü Doğu Karadeniz'den gerçekleştirildi. İhracatın bu bölümünden sağlanan gelir 100 milyon 208 bin 770 dolar oldu.

MANDARİN İHRACATI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 23 ARTTI

Bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatında ise mandarin ilk sırada yer aldı. 35 bin 452 ton mandarin satışından 18 milyon 26 bin 616 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde de Doğu Karadeniz'den söz konusu ülkeye 28 bin 908 ton mandarin ihraç edilerek, 15 milyon 773 bin 648 dolar kazanılmıştı. Böylece bölgeden yapılan mandarin ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 14 arttığı görüldü.

"RUSYA'YA YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI GİDEREK ARTIYOR"

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi. Yaş meyve sebze ürünlerinin en önemli ve birinci pazarının Rusya Federasyonu olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, "Ülkemizden Ocak-Ekim döneminde bu ülkeye en çok şeftali, Doğu Karadeniz'den ise mandarin ihraç edildi." dedi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Gürdoğan, Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatının giderek arttığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Rus halkının Türk ürünlerine ilgisinin artması dolayısıyla ihracatımızın bu yıl daha iyi rakamlara ulaşacağına inanıyoruz. İlişkilerimizin üst düzeyde seyretmesi ihracatımızı daha da üst sıralara yükseltti. Rakamlarımızdaki bu önemli artış, Türk ürünlerine ilgi bizleri son derecede mutlu ediyor. DKİB olarak bizler de Türk ürünlerinin tanıtımına yönelik her türlü çalışmayı önemsiyor ve destekliyoruz."

Gürdoğan, Rusya'ya yapılan sevkıyatta birtakım sorunlar yaşandığını belirterek, sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşmasıyla ihracatın daha üst noktalara çıkacağına inandığını söyledi.