Rusya, Türkiye'den gelen tavuk etine el koydu!

RUS tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un yetkililerinin Vladivostok limanında Türkiye'den gelen bir parti tavuk etine el koydukları belirtildi. Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etinin ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

FAZLA MİKTARDA ANTİBİYOTİK BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ajansa göre bunun nedeni, yapılan laboratuvar testleri sonucunda tavuk etlerinde 'kabul edilebilir orandan fazla miktarda' antibiyotik bulunmasıydı.

YA İMHA EDİLECEK YA DA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Rusya yasalarına göre sağlığa zararlı olabileceği tespit edilip ülkeye girişine izin verilmeyen ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor.