Rusya, Türkiye'den domates ihracatına onay verdi

YAPILAN son anlaşmaya göre Türkiye'den Rusya'ya yıllık 50 bin ton domates ihraç edilecek. Uçak krizi öncesi Türkiye'den bu ülkeye yapılan domates ihracatı 350-400 bin ton seviyesindeydi.

50 bin tonluk ihracat için de Türkiye'den 4 firma belirlendi. Firma sayısının sınırlı tutulması, ihracatçı birliklerinin tepkisine neden olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...