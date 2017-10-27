Rusya, Türkiye'den domates ihracatına onay verdi

YAPILAN son anlaşmaya göre Türkiye'den Rusya'ya yıllık 50 bin ton domates ihraç edilecek. Uçak krizi öncesi Türkiye'den bu ülkeye yapılan domates ihracatı 350-400 bin ton seviyesindeydi.
50 bin tonluk ihracat için de Türkiye'den 4 firma belirlendi. Firma sayısının sınırlı tutulması, ihracatçı birliklerinin tepkisine neden olmuştu.
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