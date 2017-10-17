Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107357
ALTIN
151.807
DOLAR
3.6734
STERLİN
4.8352
EURO
4.3140
Facebook, WhatsApp'tan sonra o uygulamayı satın aldı
Facebook, WhatsApp'tan sonra o uygulamayı...
Sinüzit ne zaman ameliyat gerektirir?
Sinüzit ne zaman ameliyat gerektirir?
En popüler sosyal medya uygulaması belli oldu
En popüler sosyal medya uygulaması...
banner468

Rusya, Türkiye'den adım bekliyor!

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den 4 firmadan 50 bin tonluk domates alımına başlanabileceğini belirterek, “Ancak bu konuda Türkiye’nin de Rus tarım ürünlerine yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.” dedi

Rusya, Türkiye'den adım bekliyor!

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den 4 firmadan 50 bin tonluk domates alımına başlanabileceğini belirterek, “Ancak bu konuda Türkiye’nin de Rus tarım ürünlerine yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.” dedi

17 Ekim 2017 Salı 18:11
Rusya, Türkiye'den adım bekliyor!
banner404

DVORKOVİÇ, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada,  Türkiye’den domates ithalatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
Türkiye’den 4 firmadan toplam 50 bin ton domatesi, aralık-nisan  döneminde alabileceklerine işaret eden Dvorkoviç, “Ancak bu konuda Türkiye’nin de  Rus tarım ürünlerine yönelik yapıcı adımlarını bekliyoruz.” diye konuştu.
 
Dvorkoviç, gerek Rusya’nın, gerekse Türkiye’nin kabul edebileceği  makul bir çözüm bulmak istediklerini bildirdi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir süre önce yaptığı  açıklamada, Ekonomi Bakanlığının 9 Ekim itibarıyla Rusya'dan ithal edilen bazı  tarım ürünleri için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını  açıklamıştı. Söz konusu şart, buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye,  çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday ürünlerini kapsıyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Arkadiy DvorkoviçRusyaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılacak
Araç sahipleri dikkat! Artık ağır kusur sayılacak
Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor
Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor
Mehmet Şimşek'ten altın tahviline ilişkin açıklama
Mehmet Şimşek'ten altın tahviline ilişkin açıklama

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim