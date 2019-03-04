Rusya'nın iade ettiği domatesler tanzim noktalarında mı satılıyor?

HAKVERDİ, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği soru önergesinde, “Rusya’dan geri çevrilen domatesler, tanzim satışlarda satışa sunulmuş mudur?” diye sordu. Geçen hafta, Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki yetkilileri, geçici depolarda gerçekleştirilen kontrol sırasında, Türkiye’den üç parti halinde gelen 59.9 ton domates üzerinde canlı larvaya rastlandığını açıklamıştı. Rusya'dan gelen bu açıklamanın ardından domateslerin Türkiye'de iç piyasaya sürüleceği iddiası gündeme gelmişti. İlerleyen günlerde ise domateslerin tanzim satış noktalarında vatandaşlara satıldığı iddia edildi. CHP’li Hakverdi, iddialarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Hakverdi, Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti: “Son 5 yılda standartlara uygun olmadığı ve zararlı madde ve canlılar bulunduğu için ülkemize iade edilen tarım ürünleri nelerdir? Hangi ülkeler bu tarım ürünlerini iade etmişlerdir? Standartlara uygun olmadığı için ülkemize iade edilen ve bir çok hastalığa neden olan tarım ürünleri imha edilmiş midir? Tanzim satış mağazalarında satılan ürünler nasıl bir kontrolden geçmektedir? Kontrol belgeleri var mıdır? Rusya'dan geri çevrilen domatesler tanzim satışlarda satışa sunulmuş mudur?”