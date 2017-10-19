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Rusya'nın 50 bin ton domates ihracatı açıklamasına Antalya'da tepki

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Antalya’nın 300 bin tonun üzerinde domates ihracatının olduğunu belirterek, ’50 bin ton’ açıklamasının sektör açısından sevindirici olmadığını kaydetti

Rusya'nın 50 bin ton domates ihracatı açıklamasına Antalya'da tepki

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Antalya’nın 300 bin tonun üzerinde domates ihracatının olduğunu belirterek, ’50 bin ton’ açıklamasının sektör açısından sevindirici olmadığını kaydetti

19 Ekim 2017 Perşembe 10:43
Rusya'nın 50 bin ton domates ihracatı açıklamasına Antalya'da tepki
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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Antalya'nın 300 bin tonun üzerinde domates ihracatının olduğunu belirterek, '50 bin ton' açıklamasının sektör açısından sevindirici olmadığını kaydetti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, domates ithalatının Türkiye'den 1 Aralık'ta 4 firmadan 50 bin ton olarak başlanacağını açıklaması, Türkiye'nin en önemli örtü altı domates üreticisi konumundaki Antalya'yı memnun etmedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Rusya'nın domates ihracatına kısıtlama koymasının doğru olmadığını söyledi.

Bu açıklamayla Rusya'nın ihtiyacı olduğu kadar domates ithal edeceğini kaydeden Başkan Çetin, "Bizim zaten yıllık 300 bin tonun üzerinde ihracatımız var. Rusya bunun sadece 50 bin tonunu alacak. Antalya açısından sevindirici bir haber değil. Bu ambargonun tamamen kalkmasını bekliyoruz. Ayrıca ihracatın neden 4 firma ile sınırlandığını anlamış değiliz. İlişkilerimizin eski düzeyde normalleşmesini bekliyoruz, o nedenle bu rakam sevindirici değil" diye konuştu.

"Rusya ciddi yatırım yapıyor"

Rusya'nın seracılık alanında ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Çetin, "Türkiye'den bir süre sonra yaş sebze meyve olarak sadece üretmediklerini alacak. Birkaç yıl içinde yurt dışı bağımlığını kaldırmayı hedefliyor" ifadelerine yer verdi.

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RusyaDomates IhracatıAntalyaATSODavut Çetin
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