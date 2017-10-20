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Rusya ile domates anlaşması sevindirdi

Bakan Çavuşoğlu'nun girişimlerinin ardından Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın Türkiye ile domates ithalatı için prensipte anlaşıldığını açıklaması Alanya Sebze ve Meyve Hali'ni hareketlendirdi

Rusya ile domates anlaşması sevindirdi

Bakan Çavuşoğlu'nun girişimlerinin ardından Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın Türkiye ile domates ithalatı için prensipte anlaşıldığını açıklaması Alanya Sebze ve Meyve Hali'ni hareketlendirdi

20 Ekim 2017 Cuma 00:41
Rusya ile domates anlaşması sevindirdi
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Yasin ARAZ 

İTHALATIN 1 Aralık’ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını açıklayan Aleksandr Novak "1 Aralık’ta ithalatın başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldı. Bu konuda mevzuatta bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. İlgili evraklar hazırlanıyor" demişti. 
'DOMATESİN FİYATI 2.5 TL OLDU'
Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesinde büyük rol oynayan Alanyalı Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya "Tabi ki iyi sonuçları bir şekilde olacak. Şimdiden etkisini görüyoruz. Domates 1 TL'den 2.5 TL'ye yükseldi. Sadece domatesle kalmadı, 1 TL olan patlıcan 2-2.5 TL civarına çıktı. Daha satın alma başlamadan şu anda bile yansıma oldu. 1 Aralık'ta daha iyi fiyatlar olacak. Bu da ülke ve çiftçi gelirini arttıracak. Patlıcan, biber, limon gibi ürünlerin de önünün açılmasıyla daha iyi günler göreceğiz. Bakanımız Sayın Çavuşoğlu’na gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
'HABERİNDEN ÖNCE ETKİSİ GELDİ'
Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ise "Açıklama ile birlikte domates fiyatları arttı. Piyasada haberin duyulması bile hemen etkisini hissettirdi. Üretici bu sayede artık az olsa para kazanacak. Girişimleri nedeniyle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz. Öte yandan Rusya'ya limon da çok gidiyordu. İnşallah onun da önü hızla açılır. Nar sezonu başladı, Rusya'ya nar da çok gidiyor. Tüm engeller kalkarsa nefes alırız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluAleksandr NovakDomates
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