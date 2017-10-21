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Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif!

Rusya, Türk Akımı'nın doğalgazın karadan transit geçeceği bölümünün inşasına ilişkin Türk hükümeti ve Gazprom arasında bir protokol imzalanmasını teklifini sundu

Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif!

Rusya, Türk Akımı'nın doğalgazın karadan transit geçeceği bölümünün inşasına ilişkin Türk hükümeti ve Gazprom arasında bir protokol imzalanmasını teklifini sundu

21 Ekim 2017 Cumartesi 20:48
Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif!
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RUSYA, Türk Akımı'nın doğalgazın karadan geçeceği bölümünün inşasına ilişkin Türk hükümeti ve doğalgaz şirketi Gazprom arasında bir anlaşma imzalanmasını teklif etti. Taslakta, teklifin söz konusu protokolün kasım ayında imzalanmasını içerdiği görülüyor.

Ayrıca taslak metninde, Türkiye'nin bu bölümün inşası için Rusya’ya gereken izinleri yakın zamanda vermesinin beklendiği kaydediliyor.

Türk Akımı, biri Türkiye pazarı, biri de Avrupa’ya doğalgaz transiti için kullanılacak iki ayrı koldan oluşacak bir doğalgaz hattı projesi.

Türk pazarına gaz sevkiyatı için kullanılacak kolun inşasının 2018’de, Avrupa ülkeleri için olanın inşasınınsa 2019'da hizmete sokulması planlanıyor.

Kollarından her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olacak projenin denizden geçecek bölümünün inşasına mayıs ayında başlanmıştı.

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rusya dan türkiye ye yeni teklif
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