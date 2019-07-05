Rusya'dan Türkiye'ye bir ticaret hamlesi daha

Rusya İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Türkiye’nin, Rusya’nın ana ihracat ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Bu ayın sonuna kadar Türkiye’de ihracat ofisi açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi

Rusya'dan Türkiye'ye bir ticaret hamlesi daha
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RUSYA İhracat Merkezi Başkanı Andrey Slepnev, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya  arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 16 artığına işaret etti.
 
Türkiye’nin, Rusya için en önemli ihracat noktalarından biri olduğunu  belirten Slepnev, “Türkiye ile ilişkilerimiz stratejik. Geçen yıl yüzde 16 artan  ticaret hacmimiz de bunu teyit ediyor.” diye konuştu.
Türkiye ve Rusya’nın, Firmadan Firmaya (B2B) platformu kurulmasına  yönelik çalışmalarına da devam ettiğini anlatan Slepnev, “Türk ortaklarımızla  konuya ilişkin gerekli anlaşmaları imzaladık. Platformun tanıtımını Rus ve Türk  yetkililerin katılımıyla INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nda yapmayı  planlıyoruz.” dedi.
 
Çeşitli ülkelerde ihracat ofislerinin açılmasına yönelik çalışmaların  da devam ettiğini belirten Slepnev, “Bu ayın sonuna kadar Türkiye, Çin ve  Almanya’da ihracat ofisleri açmak için gerekli çalışmaları tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.
 
Rus devletine bağlı Rusya İhracat Merkezi, enerji kaynakları dışında  kalan ürünlerin ihracatını yapan Rus ihracatçılarına destek sağlıyor.
 

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