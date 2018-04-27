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Rusya'dan müjde! Domates ithalatı kısıtlamasını kaldırıyor

Rusya, domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceklerini belirtti

Rusya'dan müjde! Domates ithalatı kısıtlamasını kaldırıyor

Rusya, domates ithalatı için Türk şirketlere yönelik tüm sınırlamaları 1 Mayıs itibarıyla kaldırabileceklerini belirtti

27 Nisan 2018 Cuma 18:39
Rusya'dan müjde! Domates ithalatı kısıtlamasını kaldırıyor
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 RUSYA Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak garantiler doğrultusunda, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere, Türk şirketlerine yönelik domates ithalatı kısıtlamaların kaldırılabileceği belirtildi.

"ŞİRKET YERİNE BÖLGE BAZINDA KARAR VERİLECEK"

Açıklamada, domateslerin ithalatında şirket yerine bölge bazında karar verileceği kaydedildi.

Rusya, Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye'den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.

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RusyaDomatesIthalatRosselkhoznadzor
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