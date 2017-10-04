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Rusya'dan beklenen müjde geldi

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya'nın 2018 yılı başından itibaren Türkiye'den domates alımına izin verileceğini söyledi

Rusya'dan beklenen müjde geldi

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya'nın 2018 yılı başından itibaren Türkiye'den domates alımına izin verileceğini söyledi

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:17
Rusya'dan beklenen müjde geldi
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TÜRKİYE ile Rusya arasındaki domates krizi önümüzdeki yıldan itibaren bitiyor.
 
Rus haber ajansı Interfax'ta yer alan habere göre, Dvorkovich önümüzdeki yıldan itibaren domates ithalatına izin verileceğini açıkladı. Interfax, Türkiye'den ithal edilecek miktarın en az 50 bin ton olacağını yazarken, Reuters ise ithalatın 'en fazla' 50 bin ton olacağını duyurdu.
 
Türkiye, Rusya ile uçak krizi yaşanmadan önce Rusya'ya 350 bin ton civarında domates ihracatı gerçekleştiriyordu. 2015 yılında Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatı tutar olarak 260 milyon dolara dayanmıştı.  
 
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların yakında kalkmasının beklendiğini söylemişti.
 
Zeybekci, domates ithalatına uygulanan yasağın kalktığına dair Putin'den sözlü teyit alındığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaArkady DvorkovichDomates Krizi
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