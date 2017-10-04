Rusya'dan beklenen müjde geldi

TÜRKİYE ile Rusya arasındaki domates krizi önümüzdeki yıldan itibaren bitiyor.



Rus haber ajansı Interfax'ta yer alan habere göre, Dvorkovich önümüzdeki yıldan itibaren domates ithalatına izin verileceğini açıkladı. Interfax, Türkiye'den ithal edilecek miktarın en az 50 bin ton olacağını yazarken, Reuters ise ithalatın 'en fazla' 50 bin ton olacağını duyurdu.



Türkiye, Rusya ile uçak krizi yaşanmadan önce Rusya'ya 350 bin ton civarında domates ihracatı gerçekleştiriyordu. 2015 yılında Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatı tutar olarak 260 milyon dolara dayanmıştı.



Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların yakında kalkmasının beklendiğini söylemişti.



Zeybekci, domates ithalatına uygulanan yasağın kalktığına dair Putin'den sözlü teyit alındığını belirtmişti.