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Rusya'dan 2 Türk şirkete daha izin çıktı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, 29 Mart’tan itibaren Rusya'ya domates ihracatı yapabilmeleri için 2 Türk şirketine daha izin verdiği duyuruldu

Rusya'dan 2 Türk şirkete daha izin çıktı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, 29 Mart’tan itibaren Rusya'ya domates ihracatı yapabilmeleri için 2 Türk şirketine daha izin verdiği duyuruldu

28 Mart 2018 Çarşamba 20:55
Rusya'dan 2 Türk şirkete daha izin çıktı
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Rosselhoznadzor'un açıklamasında, 29 Mart’tan itibaren 2 Türk şirketine daha Rus pazarına domates ihraç etme izni verileceği kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi:
 
ARALIKTA DENETLENDİLER
 
''Tarım ürünleri federal denetim ajansı, 29 Mart 2018’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisi altında, sıradaki etap çerçevesinde kurumumuz tarafından Aralık 2017’de teftiş edilen 2 Türk şirkete daha Rusya Federasyonu’na domates ihracatı yapma izni veriyor.''

  
ÇAKIR VE LİDER'E
 
Rusya’ya domates ihracat izninin Çakır Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri İnşaat Tarım ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ve Lider Gıda şirketine verildiği ifade edildi.
 
Rosselhoznadzor’dan daha önce 12 Türk şirketine Rusya’ya domates ihraç etme izni çıkmıştı.
 

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