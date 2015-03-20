Rusya 25 ton domatesi Türkiye'ye geri gönderdi çünkü...

Rosselhoznadzor'un Krasnodar Bölgesi'nden sorumlu Temsilcisi Ekaterina Çernitsova, Türk domateslerinde batı çiçek tripsinin tespit edildiğini belirterek, Ağustos 2014'de aynı sebepten dolayı Polonya'dan sebze ve meyve sevkiyatının durdurulduğunu hatırlattı. Çernitsova yaptığı açıklamalarda, "Tuapse limanında Türkiye'den 'Alastair' gemisiyle gelen 25,42 ton domateste denetleme sırasında Rusya'da yasak olan batı çiçek tripsi tespit edildi. Bu sebepten dolayı bu ürünlerin Rusya'ya girişi yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Çernitsova açıklamalarında bu olayın sene başından itibaren dördüncü olduğunun altını çizdi.



