Rusları 'İflas' etkilemiyor

RUSYA'DA Natalie Tours ve Rus Aurora BG'nin operasyonlarını durdurması ve bir dizi tur operatörünün iflas etmesi sonrasında beklendiği gibi bir panik havasının yaşanmadığı belirtildi. Rus Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) resmi web sitesinde yayınlanan haberde, "Geçen hafta Rusya turizm pazarı için oldukça zordu. Yaşanan gelişmelerin ardından tur operatörlerinin satışlarında bir yavaşlama gözlemlense de, satışlarda bir çökme söz konusu değil. Tur operatörlerinin paket tur satışları mevsim normallerinde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

'NATALIE OLAYI ETKİ YARATMADI'

Global Travel acentelerinin sahibi Sergei Samokhvalov, Natalie Tours olayının piyasada dikkate değer bir etki yaratmadığını belirtirken, TBS Travel acentelerinin sahibi Rashad Mammadov Natalie olayından sonra talepte küçük çaplı bir düşüş yaşandığını açıkladı. Natalie Tours'un operasyonlarını durdurmasının en büyük sıkıntısının ise mağdur olan Natalie Tours müşterilerinin tatilleri ile ilgili yeniden planlama yapılamaması olduğu ifade ediliyor.

'GÜVENİLİR' OLANLARIN SATIŞLARI ARTTI'

Satış acenteleri ise Natalie Tours'un faaliyetlerini durdurması ve bir dizi acentenin iflas etmesinden sonra piyasada daha güvenilir olan tur operatörlerinin satışlarında artış olduğuna dikkat çekiyor. ATOR üyesi olan tur operatörleri de söz konusu bilgiyi doğruluyor.

'NATALIE MÜŞTERİLERİ DİĞER ACENTALARA KAYDI'

Büyük tur operatörlerindeki satış yükselişinin özellikle Natalie Tours'un çok sayıda charter uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığı İspanya, Yunanistan ve BAE gibi destinasyonlarda yaşandığı notu düşülürken, bu artıştaki önemli bir etkenin ise Natalie'de bileti olan yolcuların diğer hizmetler (otel, transfer vb.) için ülkedeki diğer tur operatörlerinin kapısını çalmalarından kaynaklandığı belirtildi.