Ruslar, Türk e-ticaret sitelerindeki işlemlerini rubleyle yapabilecek

İŞ Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Rusya’nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı. Yakın zamanda Rusya'nın ulusal kartı Mir'i fiziki ve sanal üye iş yerlerinde ve bankamatiklerinde kabul etmeye başlayan İş Bankası, Türk işletmelerin elektronik ticaret üzerinden Rus tüketicilere ulaşarak mal ve hizmet satışlarını kolaylaştırabilmek amacıyla Yandex.Checkout ile işbirliğine gitti.Elektronik ticarette gerek yurt içi gerekse yurt dışı işlemlerde sektör lideri olan İş Bankası'nın sanal POS hizmeti, yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için Visa, Mastercard, Amex, UnionPay, JCB gibi uluslararası kart şemaları ile 50'den fazla ülkede geçerli, 34 farklı yerel ödeme yöntemini kabul ediyor. Yapılan bu işbirliği, Türk firmalarının Rusya'dan Sberbank Online, Alfabank ve Böylece havayolları, turizm firmaları ve e-ihracat ile uğraşan işletmelerin Rusya'dan yapacakları tahsilatları kolaylaştırmış olduklarını belirten Sezen, üye iş yerlerine sundukları hizmet ve ürün çeşitliliğini artırmaya, bu sayede yurt dışına satış yapan işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

'BÜYÜK BİR ADIM'

Yandex.Money Genel Müdürü İvan Glazаçev de, İş Bankası ile olan işbirliğinin Yandex.Checkout için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Rus tüketicilere, Türk e-ticaret platformlarında ve online mağazalarda kolay ve güvenli işlem yapabilme fırsatını sunmanın kendileri için önemli olduğunu belirten Glazаçev, "Bu ortaklık, çok sayıda Türk üye iş yerinin yabancı ürün ve hizmetlere talebi yüksek olan milyonlarca yerel tüketiciye ulaşmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.