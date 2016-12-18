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Ruslar'ın Türkiye planı!

Türkiye’nin en çok doğalgaz ithal ettiği ülke olan Rusya, doğalgaz ve elektrik santrallarıyla da yakından ilgileniyor. Bu ülkenin halen 4 santralla ilgili olduğu öğrenildi

Ruslar'ın Türkiye planı!

Türkiye’nin en çok doğalgaz ithal ettiği ülke olan Rusya, doğalgaz ve elektrik santrallarıyla da yakından ilgileniyor. Bu ülkenin halen 4 santralla ilgili olduğu öğrenildi

18 Aralık 2016 Pazar 12:01
Ruslar'ın Türkiye planı!
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RUSYA, Türkiye’de enerji alanında yeni bir hamleye hazırlanıyor. Rusya, Türkiye’de 3 ayrı şirketin kontrolündeki 4 doğalgaz santralının peşine düştü. Rusya’nın, satın alma işlemlerini tamamlarsa Türkiye’ye santrallarda kullanılmak üzere “ucuz” doğalgaz getirmeyi de planladığı belirtildi. Türkiye ile Rusya’nın enerji alanında başta doğalgaz olmak üzere işbirliği derinleşmeye devam ediyor. İki ülke, Rus gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı Doğalgaz Projesi’nin yapımı konusunda anlaştı. Türkiye, anlaşmayla ilgili yasal süreçleri tamamladı. 
HANGİ STANTRALLER İLE İLGİLENİYORLAR   
Türkiye’ye doğalgaz ihraç eden ve iç piyasada kontrol ettiği şirketler üzerinden bu gazın bir bölümünün ticaretini yapan Rusya, doğalgazelektrik projeleriyle de yakından ilgileniyor. Ankara’daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Rusya 4 santrala ilgi gösteriyor. Enerji sektörüne yön veren kaynaklar, “Rusya, BİS Enerji’nin Bursa’daki 486 megavatlık santralını, Avrupalı bir enerji devinin yaklaşık 900 megavatlık santralının, Türk şirketinin de Antalya’daki ve başka bir ildeki santralına ilgi gösteriyor. BİS Enerji’nin, finansal sıkıntıları biliniyor. Ruslar, bu satın alma işlemi için ilgili kamu bankasıyla da görüşüyor” dedi. 
UCUZ GAZLA ELEKTRİK ÜRETECEK 
Ruslar’ın, bu santralları satın almaları durumunda Türkiye’ye “ucuz” doğalgaz getirmeyi de planladığı belirtiliyor. Bu plan hayata geçirilirse Ruslar, ucuz gazı santrallarda elektriğe çevirecek ve piyasaya daha düşük fiyattan elektrik verecek. 
NÜKLEER SANTRALDA İLK ÜNİTE 2023’TE 
Türkiye ile Rusya, Mersin-Akkuyu’da yapılacak nükleer santralında hızla işletmeye alınmasını istiyor. 4 üniteden oluşan santralın ilk ünitesinin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde devreye alınması hedefleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
DoğalgazElektrik SantrallarıTürk Akımı Doğalgaz Projesi
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