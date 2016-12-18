Ruslar'ın Türkiye planı!

HANGİ STANTRALLER İLE İLGİLENİYORLAR
Türkiye’ye doğalgaz ihraç eden ve iç piyasada kontrol ettiği şirketler üzerinden bu gazın bir bölümünün ticaretini yapan Rusya, doğalgazelektrik projeleriyle de yakından ilgileniyor. Ankara’daki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Rusya 4 santrala ilgi gösteriyor. Enerji sektörüne yön veren kaynaklar, “Rusya, BİS Enerji’nin Bursa’daki 486 megavatlık santralını, Avrupalı bir enerji devinin yaklaşık 900 megavatlık santralının, Türk şirketinin de Antalya’daki ve başka bir ildeki santralına ilgi gösteriyor. BİS Enerji’nin, finansal sıkıntıları biliniyor. Ruslar, bu satın alma işlemi için ilgili kamu bankasıyla da görüşüyor” dedi.
UCUZ GAZLA ELEKTRİK ÜRETECEK
Ruslar’ın, bu santralları satın almaları durumunda Türkiye’ye “ucuz” doğalgaz getirmeyi de planladığı belirtiliyor. Bu plan hayata geçirilirse Ruslar, ucuz gazı santrallarda elektriğe çevirecek ve piyasaya daha düşük fiyattan elektrik verecek.
NÜKLEER SANTRALDA İLK ÜNİTE 2023’TE
Türkiye ile Rusya, Mersin-Akkuyu’da yapılacak nükleer santralında hızla işletmeye alınmasını istiyor. 4 üniteden oluşan santralın ilk ünitesinin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde devreye alınması hedefleniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.