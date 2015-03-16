Rus turist için kritik hamle

Fuar açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, Rusya'dan gelen turist sayısında Türkiye'nin geçen yıl sezonu yaklaşık %5 artış ile kapattığını, ancak bu ülkede yaşanan ekonomik koşullardan kaynaklanabilecek düşüşü minimize etmek için Bakanlık olarak bir dizi önlemler aldıklarını belirtti. Temurci, “Rusya'daki mevcut ekonomik koşullar malumunuz bu koşulların Türkiye turizmine etkisini minimize etmek için, Bakanlık olarak bizim aldığımız bir dizi önlemlerimiz var. Bizim burada Rusya'daki turizm sektörünün Türkiye'ye olan operasyonlarını yönlendiren tur operatörlerinin büyük bir kısmı Türk tur operatörleri bunlarla bizim yaptığımız bazı faaliyetler var. Birlikte bazı reklam faaliyetlerimiz var. Bu operatörlerle yaptığımız reklam faaliyetlerini daha da arttıracağız. Bakanlık olarak aldığımız önlemlerden bir tanesi de krediler ile ilgili. Rusya'dan Türkiye'ye 400 bin ve üstü ziyaretçi getiren tur operatörlerine devletimizin bir desteği olacak. Bunun ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu özellikleri taşıyan firmalarımıza 100 milyon TL bir kredi vermemiz söz konusu. Bu 100 milyon TL'lik kredi desteği yaklaşık 11 ülkeyi kapsıyor. Rusya dışında Kazakistan, Azerbaycan'ın bulunduğu Türki cumhuriyetleri ile Ukrayna ve İran'ı kapsıyor. Toplam 11 ülkeyi kapsıyor ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne üye olan seyahat acentelerinin hepsi bundan faydalanabilecek. Zaten bizim buradaki pazara yön veren Türk tur operatörlerinin birçoğunun Türkiye'de incoming acenteleri var ve onların aracılığı ile bu krediye başvurma durumları olabilecek" dedi. Kredi desteği haricinde Şubat ayı başında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı ve Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren charter uçaklarına yapılması kararlaştırılan 6 bin dolarlık yakıt desteği ile ilgili düzenlemelerinde yapıldığını ve detayların yakında kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Ahmet Temurci, şöyle devam etti: "Türkiye buradaki pazar payını kaybetmemek ve korumak için her türlü önlemi almış durumda, mutlaka buradaki ekonomik koşullar Türkiye'deki turizmi etkileyecektir ama biz bakanlık olarak her türlü önlemi almış bulunuyoruz.

Bizim sektörle burada görüşmelerimiz oluyor. Onların bu yıl ile ilgili farklı bir beklentisi var. Yalnız bizim şuanda beklentimiz geçen seneki rakamları korumak. Dediğim gibi bunun için Nisan ve Mayıs aylarında hem kredi desteği, hem 6 bin dolarlık yakıt desteği ile biz sezonu normal bir zamanda başlatmak istiyoruz aslında. Nisan ve Mayıs'ı istediğimiz seviyede başlatabilirsek sanırım yaz aylarında da bu sayıyı artırarak devam edeceğimizi düşünüyorum."

İZMİR DE RUS TURİST İSTİYOR

Fuara İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ayrı bir stant düzenleyerek katılan İzmir, özellikle kültür ve inanç turizmi için Rus turistlere sahip oldukları seçenekleri tanıtmak için yoğun çaba sarf etti. Fuarın açılış günü stantta görev alan Bergama ve Seferihisar Belediye Başkanları da, standı ziyaret eden konuklarla bire bir ilgilenerek şehir tanıtımına katkı sunmaya çalıştılar. İzmir'i daha çok yerde ve daha çok tanıtmak adına fuarı bir şans olarak gördüğünü belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya'ya göre İzmir'in daha makul bir iklime ve daha az tahrip olmuş bir doğal zenginliğe sahip olduğunu söyledi. İzmir'in daha fazla kültürel ve tarihi seçenek gibi nedenlerle daha cazip bir destinasyona dönüşebileceğinin de altını çizen Soyer, “Daha küçük ölçekli bir turizm anlayışının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Hatta insanlığın geleceğinde böyle bir turizm modelinin daha fazla yer alacağını düşünüyoruz. Çünkü artık her şey dahil sistemi varlığını sürdürecek olsa da bir yandan bir başka ülkeye turizm maksadı ile giden insanlar daha farklı seçeneklerde bulmak istiyorlar. Yani gittikleri yerlerdeki insanların kültürleri ile gelenekleri ile tanışmak oranın özel lezzetleri ile otantik kimliği ile buluşmak istiyorlar. O nedenle buna da hazırlıklı olmak gerekiyor ve bu alternatifleri en iyi sunabilecek yerler İzmir çevresindedir buna inanıyorum. Butik otelcilik, ev tipi pansiyonculuk yani bunların İzmir bölgesinde Bergama'dan Seferihisar'a kadar tüm sahil kesiminde uygulanabilir bir model olduğunu düşünüyoruz" dedi. Bergama'nın, İzmir il sınırlarında ilk ve tek Dünya mirasına giren yeri olduğunu belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise şunları söyledi:"Bütün İzmir'de olduğu gibi Bergama'da da çok önemli bir kültür turizmi potansiyeli var. İzmir'in deniz, kum güneş turizmi dışında turizm olarak sunabileceği başka olanakları da var. Özellikle Rus turistlere hem kültür hem de inanç turizmi açısından Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden iki tanesi İzmir'de Efes ve Bergama'da bulunuyor. Dolayısı ile Ortodokslar için inanç turizmi konusunda İzmir ve Bergama önemli bir potansiyel. İşte tüm potansiyelleri burada Ruslara anlatmak onları İzmir'e, Bergama'ya, Seferihisar'a, Efes'e çekmek için uğraş veriyoruz. Umuyorum başarılı bir fuar geçiririz. Tabi bu yıl İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları ile buradayız ve kalkınma ajansının desteği ile bu yıl 7-8 uluslararası fuarda İzmir'i tanıtacağız."

"BÖLGELERE AÇILMAK İÇİN BU FUAR ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin bu fuara aktif bir şekilde katıldığını ve bu fuarın Rusya'da Federal Turizm Ajansı'nın desteklediği ve resmi kurumların desteklediği en büyük turizm fuarlarından birisi olduğunu belirten Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan, “Sizin de gözlemleyeceğiniz gibi ülke olarak bu fuara önem veriyoruz. Gerek fuar standımızın büyüklüğü ve modern çizgileri ile birlikte kendisini gösteriyor. Bu fuarın bizim için en önemli yanı bizim için bölgelerdeki acentelerin fuara ilgi göstermesi ve gerçekten bu acenteleri burada yakalayabilmeniz. Turizm ve tur operatörleri için Rusya'daki bölgelere yayılabilmek için çok önemli bir fuar. Çünkü hem bölgesel turizm otoritelerine hem de acentelerine bu fuarda ulaşmak mümkün" dedi. 50 ülkeden 800'den fazla şirketin turizm hizmetlerini tanıttığı fuara Rusya Turizm Federal Ajansı, Rusya Kültür Bakanlığı Turizm ve Bölgesel Politikalar Departmanı, Rusya Tur Operatörleri Derneği, Rusya Turizm Endüstri Birliği, Rusya'nın önde gelen havayolu ve demiryolu şirketleri katılıyor. Ayrıca Rusya'nın en büyük turizm fuarında Dünya Turizm Örgütü (WTO) temsilcileri de yer alıyor. Fuara 9. kez katılan Türkiye, bin elli metrekarelik stant alanı ile fuara katılan ülke ve bölgeler arasında en büyük tanıtım alanına sahip.