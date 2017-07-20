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Rus sanayisi gözünü Türk pazarına çevirdi

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türk sanayisinin önemli seviyede teknolojik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Savunma sanayisi konusunda Türkiye ile teknik iş birliğinin geliştirilmesine olumlu bakıyoruz." dedi

Rus sanayisi gözünü Türk pazarına çevirdi

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türk sanayisinin önemli seviyede teknolojik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Savunma sanayisi konusunda Türkiye ile teknik iş birliğinin geliştirilmesine olumlu bakıyoruz." dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:32
Rus sanayisi gözünü Türk pazarına çevirdi
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ROSTEC'İN  Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Kladov: "Türk sanayisi önemli seviyede teknolojik kapasiteye sahip. Savunma sanayisi konusunda Türkiye ile teknik iş birliğinin geliştirilmesine olumlu bakıyoruz.Türkiye ile zırhlı araç üretimi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Tekrar bu projeye de dönebiliriz"  Rusya Birleşik Motor Şirketi Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Mihaylov: "Türk Akım doğal gaz boru hattı projesinin devreye girmesiyle özellikle BOTAŞ ile iş birliğini arttırmak istiyoruz" UralVagonZavod şirketinin Genel Müdürü Potapov: "Türkiye'de özellikle yol, demir yolu ve altyapı projeleriyle ilgileniyoruz"

Viktor Kladov, Rusya ve Türkiye arasında son dönemde ivme kazanan sanayi ve teknik alandaki iş birliğine yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye pazarının Rusya açısından son derece ümit verici olduğunu ifade eden Kladov, Türk sanayisinin de önemli seviyede teknolojik kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Rusya’dan sadece hazır ürünler almak istemediğini belirten Kladov, "Türkiye, aynı zamanda savunma sanayisi konusundaki teknik iş birliğini de geliştirmek istiyor. Biz de bu konuda Türkiye ile teknik iş birliğinin geliştirilmesine olumlu bakıyoruz." ifadelerini kullandı. Kladov, Rusya’nın geçmişte Türkiye’ye zırhlı araçlar da tedarik ettiğini hatırlatarak, birlikte zırhlı araç üretimi konusunda görüşmeleri olduğunu, tekrar bu projeye de dönebileceklerini söyledi. Rusya’nın, Türkiye gibi NATO üyesi olan Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerle de savunma sanayi konusunda istişareler yürüttüğünü ifade eden Kladov, "NATO’nun, birlik dışından askeri ürün alınmamasını tavsiye ettiğini biliyoruz. Ancak bu, ülkelerin bağımsız bir şekilde kendi verecekleri karardır." dedi.       

 SANAYİDE TÜRK AKIM İLGİSİ     

Rusya Birleşik Motor Şirketi Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Sergey Mihaylov da Türk Akım doğal gaz boru hattı projesinin devreye girmesiyle özellikle BOTAŞ ile iş birliklerini arttırmak istediklerini söyledi.       Mihaylov, BOTAŞ ve Rus gazıyla ilişkili diğer büyük doğal gaz şirketlerini önemli ortaklar olarak gördüklerini ifade ederek, "Özellikle Türk Akım projesinde, doğal gaz pompa ekipmanları ve teknik motorlar tedarik etmek istiyoruz. Bu konuda Türk şirketler ile de motor ve ekipmanların hizmeti ve bakımı konusunda iş birliği yapmak arzusundayız." diye konuştu.     

 "RUSYA OLARAK BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"     

UralVagonZavod şirketinin Genel Müdürü Aleksandr Potapov ise Türkiye'nin çok önemli bir tarihe sahip olduğunu, Rusya için bu pazarın büyük önem taşıdığını vurguladı.     Potapov, Türkiye'de özellikle yol, demir yolu ve altyapı projeleriyle ilgilendiklerini belirterek, "Türkiye hazırsa, biz Rusya olarak birçok alanda iş birliğine hazırız." dedi.     

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Anahtar Kelimeler:
SanayiZırhlı AraçEnerji
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