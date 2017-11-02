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Rus Okulu'nda 'Cumhuriyet' coşkusu

Alanya’da bulunan Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Rus Okulu'nda 'Cumhuriyet' coşkusu

Alanya’da bulunan Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

02 Kasım 2017 Perşembe 22:21
Rus Okulu'nda 'Cumhuriyet' coşkusu
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DÜZENLENEN 29 Ekim programında Kurtuluş Savaşı, 29 Ekim ve Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili birçok konuda katılımcılara bilgi verildi. Programda 29 Ekim’le ilgili konuşan Klassika-M Rus Okulu Başöğretmeni Viktoria Ryumina "19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattı” dedi. Ayrıca 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” sözleriyle Cumhuriyeti ilan ettiğini söyleyen Ryumina, “Cumhuriyet idaresi Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rus OkuluCumhuriyetÖzel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu
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