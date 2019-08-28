Rus lokantasında 70'lik Rakının fiyatı 500 TL'den 1000 TL'ye çıkıyor

YILLAR içinde alkole peş peşe gelen zamlar rakı tüketmeyi seven vatandaşları zorlarken İstanbul'un en pahalı rakısına da zam geliyor. Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan bir Rus lokantasının menüsünde bir tek rakı (4cl) 25 TL'ye, bir duble rakı (8cl) ise 50 TL'ye satılıyor. Buraya kadar yine her şey bir tık pahalı sayılabilir fakat restoran 70'lik rakıyı 500 TL'ye satıyor! Bu rakının fiyatı önümüzdeki dönemde 1000 TL'ye çıkacak. İşletme sahibi Serkan Ok mekanlarının bir Rus lokantası olduğunu ve rakı içmek isteyenler için menülerinde rakı bulundurduklarını fakat meyhane ortamı oluşmasını istemedikleri için 70'lik rakının fiyatını 500 TL yaptıklarını anlattı.

RUS LOKANTASINDA RAKI İÇMENİN BEDELİ

Sözcü'ye konuşan Ok aile restoranlarını beş buçuk yıldır işlettiğini bazı müşterilerin fiyatı görmelerine rağmen 500 TL'lik rakıdan sipariş ettiklerini ifade etti. Ok, “Yeni çıkacak menümüzde rakının fiyatını 1000 TL yapacağız. Herkes menümüzü görünce çok şaşırıyor, fakat alta yazdığımız 'Rus lokantasında rakı içmenin bedeli' yazısını görünce şaşırıyorlar. Yine de buna rağmen sipariş verenler oluyor” ifadesini kullandı. Ok, restoranda rakı içilmesine karşı olmadığını o yüzden tek rakının fiyatını 25 TL olarak tuttuklarını söylerken sadece mekanı meyhane kimliği taşımadığı için 70’lik rakının fiyatının bu şekilde olduğunu söyledi.