Rus ekonomisi yüzde 3,7 daraldı

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:17
RUSYA'NIN resmi istatistik kurumu Rosstat’tan yapılan açıklamaya göre, Rusya’da geçen yıl perakende satışlar yüzde 10, sermaye yatırımları yüzde 8,4, GSYH ise yüzde 3,7 azaldı.
Petrol fiyatlarının 2014’ten bu yana büyük oranda değer kaybetmesi ve Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü Rusya’ya uygulanan yaptırımların, ekonomideki küçülmede en önemli etkenler olduğu bildirildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının daha önce yaptığı tahmin, GSYH’nin 2015’te yüzde 3,8 azalacağı yönündeydi.
Rus rublesi de petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenerek son üç ayda yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Ekonomistler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi nedeniyle bu yılın da Rus ekonomisi açısından zor geçeceğini öngörüyor.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 15:19