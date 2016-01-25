Rus ekonomisi yüzde 3,7 daraldı

RUSYA'NIN resmi istatistik kurumu Rosstat’tan yapılan açıklamaya göre, Rusya’da geçen yıl perakende satışlar yüzde 10, sermaye yatırımları yüzde 8,4, GSYH ise yüzde 3,7 azaldı.

Petrol fiyatlarının 2014’ten bu yana büyük oranda değer kaybetmesi ve Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü Rusya’ya uygulanan yaptırımların, ekonomideki küçülmede en önemli etkenler olduğu bildirildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının daha önce yaptığı tahmin, GSYH’nin 2015’te yüzde 3,8 azalacağı yönündeydi.