Rus devinden sürpriz hamle

RUS

ortak Alfa Telecom genel kurula sayılı günler kala Turkcell’in Ziraat Bankası’nda rehinli yüzde 13.76’lık hissesine 2.8 milyar dolarlık teklif yaptı. Bu teklif Turkcell’in piyasa değerini ikiye katlarken uzmanlarca kabul edilir görünmüyor.

Turkcell’in 26 Mart’ta toplanacak genel kurulu öncesi ortaklardan Rus Alfa Telecom’dan son dakika atağı geldi. Alfa Telecom, Turkcell’in Çukurova Grubu’nun elinde olan ve Ziraat Bankası’nda rehinli yüzde 13.76’lık hisselerine 2.8 milyar dolar teklif etti. Bu hisseler yüzde 51 ile Turkcell’in en büyük ortağı olan Turkcell Holding’de kimin söz sahibi olduğunu belirleyen kritik hisseler. Şayet teklif kabul edilirse rehinli hisseler Çukurova’dan Alfa Telecom’a geçecek ve Turkcell Holding’in de aynı zamanda Turkcell’in de hakim ortağı Alfa Telecom olacak.



İKİYE KATLADI

Teklif Turkcell’in piyasa değerini 20.3 milyar dolar olarak belirlerken, Turkcell’in önceki günkü 12.55 liralık hisse kapanış fiyatına göre 10.5 milyar dolar olan piyasa değerinin yaklaşık iki katına denk geliyor. Turkcell hisseleri ilk işlemlerde yüzde 3.19 artışla açıldı. Çukurova Grubu ile Alfa Telecom arasındaki hukuki süreç geçtiğimiz yıl sona ermiş ve İngiliz Tahkim Mahkemesi Privy Council, Çukurova Grubu’na 1.5 milyar dolarlık ödeme yapması halinde hisselerini Alfa’dan geri alabileceğini bildirmişti. Çukurova Grubu ise hem bu Turkcell hisselerini hem de bir miktar Genel Enerji hissesini teminat göstererek bu rakamı Ziraat Bankası’ndan kredi olarak almış ve Ruslar’a ödemişti. Ancak özellikle Ziraat’e teminat gösterilen Genel Enerji’nin piyasa değerinde petrol fiyatlarından kaynaklı olarak yaşanan büyük düşüş, Çukurova’nın teminat açığı olabileceği spekülasyonunu gündeme taşımıştı. Ancak buna rağmen şirketin genel kurulunun toplanması için uzlaşma henüz sağlanamamıştı. Genel Kurul toplanamadığı için şirketin geçmiş 3 yıla ilişkin temettüsünün dağıtım kararı da çıkamamıştı.

Yıllarca davalık oldular

TURKCELL ’de dolaylı olarak yüzde 13.22 payı bulunan Alfa (Altimo), Çukurova Grubu ile dolaylı yüzde 13.8’lik payın sahipliği konusunda 2005 yılına dayanan bir anlaşma nedeniyle uzun yıllar boyunca davalık olurken, bu uzlaşmazlık şirketin 2011 yılından bu yana genel kurullarının yapılmasını ve temettü dağıtımlarının gerçekleşmesini engelledi. Turkcell’in hissedarları Çukurova Holding ile Alfa arasındaki davaya bakan İngiltere Yüksek Mahkemesi (Privy Council), geçen yıl nisan sonundaki kararında Çukurova Grubu’nun Turkcell’in Altimo tarafından rehnedilen yüzde 13.8 hissesini geri alarak şirkette hissedar kalabilmesi için Altimo’ya 1.6 milyar dolar ödemesine hükmetmişti. Bu karar çerçevesinde, Çukurova Grubu, Alfa Grubu’na rehinli dolaylı Turkcell hisselerinin geri alımı için geçen yıl Ziraat Bankası ile kredi sözleşmesi imzalamış ve Alfa Grubu’na 1.604 milyar dolarlık borcunu ödemişti. Bu kredi karşılığında söz konusu yüzde 13.76’lık pay Ziraat Bankası’na teminat olarak verilmişti.

Kimin ne hissesi var?

Turkcell

Sonera Holding %13.07

Turkcell Holding %51.00

Halka açık %35.88

Turkcell Holding

Sonera Holding %47.1

Çukurova Telecom Holding %52.9

Çukurova Telecom Holding

Çukurova Holding %51.0