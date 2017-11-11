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Robotlar için yasa geliyor

Endüstri 4.0 devrimi ile yapay zekaya sahip robotların hukuku devreye girecek. Bakan Özlü “Bir robot iş yaparken kazaya sebep olduğunda robotu mu, yazılımı yapanı mı, sahibini mi yoksa onu alanı mı sorumlu tutacağız? Adalet Bakanlığı bununla ilgili çalışma yapacak” dedi

Robotlar için yasa geliyor

Endüstri 4.0 devrimi ile yapay zekaya sahip robotların hukuku devreye girecek. Bakan Özlü “Bir robot iş yaparken kazaya sebep olduğunda robotu mu, yazılımı yapanı mı, sahibini mi yoksa onu alanı mı sorumlu tutacağız? Adalet Bakanlığı bununla ilgili çalışma yapacak” dedi

11 Kasım 2017 Cumartesi 17:26
Robotlar için yasa geliyor
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TÜM dünyada ‘Endüstri 4.0’ devrimiyle birlikte robot dönemi başlayacak. Önümüzdeki dönemde yapay zekaya sahip robotlar, çalışan insanların yerini almaya başlayacak. Robotlarla birlikte mevcut mesleklerin birçoğu tarihe karışacak. 2045’te üretilecek süper bilgisayarın ilk kez tüm insanlığın beyin kapasitesinin toplamının üzerine çıkacak olması, işin boyutunu gözler önüne seriyor. Peki ülkeler, ekonomiler, kanunlar tüm insanların beyinleri toplamından 1.000 kat daha geniş kapasiteye sahip olacak yapay zekalı robotlara hazırlıklı mı? 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, endüstriyel devrimin ve akıllı topluma geçişin bütçesiyle istihdamı, hukuk sistemini etkileyeceğini belirterek, “Robotlarla üretim yaptığımız zaman robotların hukuku devreye giriyor. Bir robot iş yaparken kazaya sebep oldu, robotu mu, yazılımını yapanı mı, tasarlayanı mı, sahibini mi, yoksa onu satın alanı mı sorumlu tutacağız? Bu kapsamda bizim dışımızda çalışma yapılması gereken alanları da belirliyoruz, onları Adalet Bakanlığı’na göndererek çalışmalarını söyleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı. 
Bakan Özlü, söz konusu dönüşümün istihdama da etkisinin olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
 
İki bakanlık daha devrede
 
“Robotlarla üretim devreye girdiğinde insan gücüne ihtiyaç kalmayacak. Dönüşümle vasat ve tekrarlanabilen bütün işler robotlar tarafından yapılacak. En alttaki ve en üstteki kesim ayakta kalacak. Şu anda bilinen mesleklerin yaklaşık yüzde 50’sinin gelecek 20-25 yılda kaybolacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Sanayi Devrimi’nin ilk aşamada yıkıcı etkisinden söz edebiliriz ancak sonrasında sistemin yeniden oluşması ve verimliliğin artmasıyla baştaki yıkıcı etki bir süre sonra yapıcı etkiye dönüşecek. Dönüşümle yeniden şekillenecek istihdam yapısı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da çalışıyor.” 
 
Gaza basma zamanı
 
Faruk Özlü, 4. Sanayi Devrimi’nin Türkiye için lüks değil bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Biz asla bu sürecin dışında kalamayız. Sürecin dışında kalırsak ne olur? Bütün dünya 4. Sanayi Devrimi’nde kullanacakları elektronik sistem ve teçhizatları üretir, biz de bunları satın almak durumunda kalırız yani tüketici konumuna düşeriz. Aramızda 2-3 yıllık mesafe var. Sanayi 4.0 
uygulamasını gerçekleştirmek için tedbir almazsak yarın çok geç olur. Dolayısıyla 4. Sanayi Devrimi çalışmalarında hızlanma hatta gaza basma zamanı.”
 
3. Dünya Savaşı’nı çıkartır
 
Çılgın girişimci Elon Musk, yapay zekaya karşı çıkanların başında geliyor. Musk, yapay zekanın Kuzey Kore’den bile daha tehlikeli olduğunu savunarak, “Çin, Rusya, bilgisayar biliminde gelişmiş tüm ülkeler. Yapay Zeka alanındaki üstünlük yarışı bence Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacak” ifadesini kullanmıştı. ABD’li işadamı uzun zamandır yapay zeka teknolojisinin silahlarda kullanılmasına karşı çıkıyor ve Birleşmiş Milletler’e bu tür silahlara uluslararası yasak konması talebiyle yazılan açık mektubu imzalayan 116 kişiden biri olarak biliniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
EndüstriFaruk ÖzlüRobot
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