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'Rezervasyonlar durakladı'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Alanyalı turizmcileri de endişelendiren Rus rublesinin ABD doları karşısında değer kaybetmesini değerlendirdi. Ayık, bu durumun turizm rezervasyonlarında duraksama yaşanmasına neden olduğunu söyledi

'Rezervasyonlar durakladı'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Alanyalı turizmcileri de endişelendiren Rus rublesinin ABD doları karşısında değer kaybetmesini değerlendirdi. Ayık, bu durumun turizm rezervasyonlarında duraksama yaşanmasına neden olduğunu söyledi

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:09
'Rezervasyonlar durakladı'
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TURİZMCİLERİN 'rekor yılı' olarak gösterilen 2014 rakamlarını yakalama ve geçme hedefini dillendirdiği 2018 turizm sezonu özellikle Alanya’nın bel kemiği pazarlarından olan Rusya'dan yoğun erken rezervasyonlarla başladı. Son dönemde ise Rusya ve ABD arasında yaşanan gerginlik nedeniyle rublenin, ABD doları karşısında değer kaybetmesi Rus turist rezervasyonlarını durdurdu.
'TÜKETİCİNİN ALIMINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLDU'
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Biz şu andaki durgunluğun geçici olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu sene genel anlamda bakıldığında 2018 yılına dönük erken rezervasyonlarda çok ciddi artışla başladık. Geçen sene de Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda tarihi bir rekor kırmıştık. O nedenle 2018 beklentilerimiz son derece olumlu ve yüksekti. Bunu da destekler mahiyette erken rezervasyon rakamları ve sayıları oluşunca, sektör olarak ciddi beklenti içine girdik. Ama son günlerde yaşadığımız birtakım ekonomik çalkantı hem Türk lirasının hem de Rus rublesinin ciddi anlamda değer kaybetmesi ve dalgalanması ister istemez tüketicinin alımlarında duraksamaya neden oldu" dedi.
'HEDEFLERİMİZİ HALA KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Buna benzer sıkıntıyı iç pazarda da gözlemlediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Dolayısıyla bunun geçici bir dönem olmasını arzu ediyoruz. En kısa süre içerisinde tekrardan eski sayılara dönmeyi bekliyor ve arzu ediyoruz. Hedeflerimizi hala korumaya çalışıyoruz. Koruyoruz da. İnşallah 2018 yılında başta Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere iç pazarda da beklenen büyüme trendi rakamlarının oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TÜROFED Başkanı Osman AyıkAlanyalı Turizmciler
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