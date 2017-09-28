Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Resmi Rezerv Varlıkları Ağustos'ta yüzde 4 arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 112,0 milyar dolar olarak gerçekleşti

Resmi Rezerv Varlıkları Ağustos'ta yüzde 4 arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 112,0 milyar dolar olarak gerçekleşti

28 Eylül 2017 Perşembe 10:20
Resmi Rezerv Varlıkları Ağustos'ta yüzde 4 arttı
banner404

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 112,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 90,0 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,3 oranında artarak 20,5 milyar dolara yükseldi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar doları anapara, 4,1 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,1 milyar dolar bir ay, 1,1 milyar dolar 2-3 ay ve 8,7 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 65,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuAğustosRezerv VarlıklarıTüik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon faturanıza indirim mi geliyor?
Telefon faturanıza indirim mi geliyor?
Biz zam konuşurken ABD vergi indirimini tartışıyor
Biz zam konuşurken ABD vergi indirimini tartışıyor
Tepki çeken yüzde 40 MTV zammı için Bakan'dan açıklama!
Tepki çeken yüzde 40 MTV zammı için Bakan'dan açıklama!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim