Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar belli oldu...

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2019-31/12/2021 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı havuzun üzerinde kalan kısım için %75 ile %90 arasında, Havuzun ve Havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım için % 150 üzeri, münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak %180’i aşan kısmı için tamamı itibarıyla, münhasıran ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak %150’yi aşan kısmı için tamamı itibarıyla, hasar fazlası desteği taahhüt edildi.



Hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılacak.



Karar 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak yürürlüğe girdi.