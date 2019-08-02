banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle Hazineye ait olan ancak vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan ve şehir içinde kalan tarım arazileri, talep halinde kullanıcılara satılabilecek

EKONOMİ 02.08.2019, 18:49 02.08.2019, 19:12 Enes Subaşı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılara satılacak
banner404

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle  Hazineye ait olan ancak vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan ve  şehir içinde kalan tarım arazileri, talep halinde kullanıcılara satılabilecek.
Yapılan düzenlemeyle belediye mücavir alan sınırları içinde kalan  tarımsal arazilerin mücavir alan sınırları dışındaki taşınmazların satışında  olduğu gibi rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden satışına imkan sağlandı.
 
Halihazırda tarım yapılan bu arazileri kullanan vatandaşların mülkiyet  sorunu da bu yolla çözüme kavuşturulacak. Araziler herhangi bir şekilde tarımsal  amaç dışında kullanılamayacak.
 
Son başvuru tarihi 31 Aralık olan bu düzenlemeden 70 bin vatandaşın  yararlanması bekleniyor. Vatandaşlar SMS, telefon ve toplantı gibi araçlar  vasıtasıyla bu imkandan haberdar edilecek.
 
Arazinin 3 yıl tarımsal amaçla kullanılmaması halinde satış işlemi iptal edilecek
 
Taşınmazı 2014'ten önce en az 3 yıl süreyle ecrimisil ödeyerek  kullanmış ve halen kullanımı devam eden kiracı, kullanıcı ya da hissedarlar bu  satış imkanından yararlanabilecek.
 
Bakanlık, satıştan sonra da tarımsal kullanımın devam etmesi için  gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda, arazilerin tarımsal amaç dışında  kullanılmamasını sağlamak adına taşınmazın tapu kaydına şerh düşülecek.
 
Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 3 yıl tarımsal  amaçla kullanılmaması halinde satış işlemi iptal edilecek ve taşınmaz resen  Hazine adına tescil edilecek.
 
Ayrıca, satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl  içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması  halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında  artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, peşin veya taksitle en son kayıt  malikinden tahsil edilecek.
 
Ödeme koşullarında kolaylık sağlandı
 
Yapılan değişiklikle ödeme koşullarında da kolaylık sağlandı. Buna  göre, satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış  bedeline yüzde 20 oranında indirim uygulanacak ve bu bedel idarece yapılacak  tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek.
 
Taksitli satışlarda, satış bedeline yüzde 10 indirim yapılmasından  yararlanmak istenilmesi halinde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının  peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise satış bedelinin yüzde 10'u, yapılacak  tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10  eşit taksitle faizsiz ödenecek. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate  alınarak belirlenecek.
 
Bu taşınmazların satışında başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl için  tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri satış bedelinden mahsup edilecek.
 

#tarım arazileri #Resmi Gazete
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:11
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545