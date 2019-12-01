Resmen başladı! Aracı olan herkese zorunlu uymayan yandı

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Geçen dönem kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araç ile sürücüsüne idari yaptırım uygulayan emniyet birimleri, bu yıl da sıkı denetimlerini sürdürecek.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1 Aralık 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunlu olup da buna uymayan 4 bin 277 araç/sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Söz konusu dönemde bin 613 ceza ile kamyonet sürücüleri ilk sırada yer alırken, 842 ceza ile minibüs, 681 ceza ile de kamyon sürücüleri sıralamaya girdi.

Uygulama nedeniyle en çok ceza İstanbul'da yazıldı. İstanbul'da 684 sürücü ve aracına işlem yapıldı. İkinci sırada yer alan Şırnak'ta 331, üçüncü sırada bulunan Ankara'da ise 268 sürücü zorunlu olduğu halde kış lastiği takmadığı için idari yaptırıma maruz kaldı.

Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.