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Resmen açıklandı! Vergi yok

Altına dayalı tahvil ve altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar vergilendirilmeyecek

Resmen açıklandı! Vergi yok

Altına dayalı tahvil ve altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar vergilendirilmeyecek

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:56
Resmen açıklandı! Vergi yok
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ALTIN dayalı tahvil ve altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler vergilendirilmeyecek.
 
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı devlet tahvil iç borçlanma senetleri ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlara vergi muafiyeti tanındı.
 
Daha önce yüzde sıfır vergi, hisse senetleri, hisse senedine dayalı VİOP işlemleri ve varantlar ile hisse senedi yoğn fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için uygulanıyordu. Bu kararla birlikte altın tahvili ve altın kira sertifikaları da bunlara eklenmiş oldu.
 
TL mevduatta ise 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15, 6 aydan 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12, 1 yıldan uzun vadelerde yüzde 10 stopaj uygulanıyor.
 
Yastık altında bekleyen ve 2 bin 200 tonu bulduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvilinin ilk ihracının Ekim'de yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteAltınVergi
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