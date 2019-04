Resmen açıklandı! Dev şirketin bir bölümü satılıyor

FERRERO Group tarafından yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile Ferrero, Keebler, Famous Amos, Mothers, Murray ve Little Brownie Bakers gibi markaların yer aldığı önemli bir portföyün sahibi olacak. Ayrıca Stretch Island, Fruity Snacks, Keeblers dondurma külahları ve tart hamuru ürünlerinin yer aldığı Kellogg's meyveli atıştırmalık ürünlerini de devralacak.

ÜRETİM TESİSLERİNİ DE DEVRALACAK

Anlaşma kapsamında Ferrero Allyn, Washington, Augusta, Georgia, Florence ve Louisville Kentucky bölgelerinde yer alan altı gıda üretim tesisini; Chicago, Illinois'de yer alan iki tesisi ve Baltimore, Maryland'da yer alan kiralık bir üretim tesisinin de sahibi olacak.

KELLOGGSUN DEĞERLERİNE SAYGIMIZ VAR

Kelloggs çerez ve meyveli atıştırmalık bölümlerini satın almalarının Kuzey Amerika pazarında etki alanlarını ve ürün gamlarını genişletme planlarına uygun bir adım olduğunu vurgulayan Ferrero Group Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero, Fannie May, Ferrara Candy Company ve önceki Nestlé U.S. şekerleme iş kollarını devralırken geçtiğimiz süreçlerde olduğu gibi, bu süreçte de önemli pek çok Kellogg's markasının Ferrero portföyüne dâhil olmasını ve Ferreronun büyüyen marka konumunu sürdürmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Kellogg's'a, onun mirasına ve değerlerine karşı büyük bir saygımız var, bu doğrultuda Kellogg's'un da Ferrero'yu seçmiş olmasından gurur duyuyoruz dedi.

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ ÇEŞİTLENİYOR

Bu anlaşma bize dünyanın en büyük çerez pazarında ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve büyütme fırsatı sunuyor diyen Ferrero Group CEO'su Lapo Civiletti, Kendi pazarında önemli bir konuma sahip olan ve tüketiciler tarafından da çok sevilen bir ürün portföyünü satın alıyoruz ifadelerini kullandı.

Ferrara Candy Company CEO'su Todd Siwak ise Bu devralma, stratejik büyüme hedeflerimizi geliştirme noktasında bizim için heyecan verici bir fırsat. Önümüzdeki dönemde müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer ortaklarımızla ticari planlarımızı paylaşmayı ve Kellogg's şirketinden yeni iş arkadaşlarımızı karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz dedi.

Ferrero, 2017 yılı itibariyle farklı ABD markalarını ve iş kollarını bünyesine katmıştı. Bu son anlaşma ile de Kuzey Amerika pazarında yeni ve stratejik bir ürün kategorisine giriş yapmış olacak. Ferreronun 1,3 milyon dolara alacağını duyurduğu iş kollarının 2018 yılında geliri ise yaklaşık 900 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Sürecin bu yılın ikinci yarısında sonlanması beklendiği ifade edildi.