Resmen açıkladılar! İki dev banka birleşiyor

ABD merkezli BB&T Corporation ve SunTrust Banks, 66 milyar dolar değerinde birleşme anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Bankaların birleşmesi ABD'deki en büyük altıncı bankayı oluşturacak.

YALNIZCA ABD'DE 10 MİLYONDAN FAZLA HANEYE HİZMET VERECEK

Bankaların Perşembe günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birleşmenin ardından oluşturulacak bankanın 442 milyar dolar değerinde varlık, 301 milyar dolar değerinde kredi ve 324 milyar dolar değerinde mevduat yöneteceği ve yalnızca ABD'de 10 milyondan fazla haneye hizmet vereceği belirtildi.

HİSSE SAHİPLERİNİN KAR PAYLARINDA YÜZDE 5 ARTIŞ OLACAK

Söz konusu birleşme anlaşması kapsamında bir SunTrust hissesi, BB&T'nin 1.295 hissesi karşılığında işlem görecek ve işlemin tamamlanmasının ardından hisse sahiplerinin kar paylarında yüzde 5 artış olacak. Birleşmenin 2019'un dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenirken, birleşme anlaşması iki şirketin hisse sahiplerinin düzenleyici denetim ve onayına tabi tutulacak.