Renault ve Fiat yeni fiyatları açıkladı

1 EKİM 2019 tarihi itibariyle satışa sunulacak olan dizel otomobillerde yeni emisyon değerlerinin karşılanması şartı konulmuştu.

Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

RENAULT VE FIAT FİYATLARI AÇIKLADI

Türkiye’de üretilen yerli otomobillerden olan Fiat ve Renault fiyatlarını duyurmaya başladı. 7 Ekim itibariyle Fiat’ın açıkladığı rakamlara göre en baz donanımdaki Fiat Egea’nın benzinli modelinde Eylül ayına göre fiyat 2500 lira artmış oldu. 1.3 dizel modelinde ise en baz donanımda fiyat farkı 9500 lira olarak gerçekleşti. Benzinli Fiat Egea zamdan önce hurda teşviğiyle birlikte 73 bin 900 liraya satılırken zamdan sonra 76 bin 400 liradan satışa sunuldu. 1.3 Multijet dizel Egea ise zamdan önce 104.900 liraya hurda teşviğiyle satılırken zamdan sonra 114 bin 400 liradan satılıyor. Fiat Doblo 1.6 Multijet modelinin hurda teşvikli fiyatı 132 bin 900 liradan 143 bin 900 liraya yükseldi. Fiat Fiorino ise 100 bin 400 liradan 117 bin 900 liradan satışa sunuldu.