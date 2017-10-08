Rekorda parmağı var

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Eximbank’ın bu yılın 9 ayına ilişkin performansına yönelik açıklamalarda bulundu. Türk Eximbankın bu yılın ilk 3 çeyreğinde ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteğinin döviz bazında geçen yıla göre yüzde 17 artarak 24.6 milyar dolardan 28.7 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Zeybekci, “Bu desteğin 17.9 milyar doları nakdi kredi, 10.7 milyar dolarını alacak sigortası olarak sağlandı. Bunun sonucunda Türk Eximbank, ihracatın yüzde 25’ine finansman desteği sağladı” diye konuştu.



22 kredi programı

Zeybekci, Türk Eximbank’ın mevcut 22 kredi programıyla sunduğu destekler sonucunda geçen ay itibarıyla kredi stokunun Türk Lirası bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış kaydederek 75.4 milyar liraya ulaştığını, bunun da son 4 yılın en hızlı artış oranı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Bankacılık sektöründe son verilere göre kredi hacminde yıllık bazda yüzde 25’lik artış gerçekleştiğini belirten Zeybekci, alacak sigortası kapsamında sigortalanan sevkiyat tutarlarının yüzde 34 oranında yükseltildiğini anlattı.

Türk Eximbankın bir başka faaliyet alanının ihracatçıların yurt dışındaki alıcılarının ticari ve politik riskleri üstlenmeden faaliyetlerini yürütmelerine imkan tanıyan alacak sigortası olduğunu anımsatan Zeybekci, bu alanda Ocak-Eylül döneminde sigortalanan sevkiyat tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 10.7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bankanın bu yılın 9 ayında ulaştığı ihracatçı sayısını kredilerde yüzde 15, sigortada yüzde 13.6 artırdığına işaret eden Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti: “Bankanın son bir yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısı yaklaşık yüzde 15 artarak 7 bin 212’ye ulaştı. Sigortalı ihracatçı sayısı son bir yılda yüzde 13.6 artarak 2 bin 878’e ulaştı. Tekil müşteri sayısı yüzde 14.7 artarak 8 bin 664’e yükseldi.”



İhracat kredilerinin yüzde 93’ü Eximbank’ın

Türk Eximbank’ın bankacılık sektörü ihracat kredilerinin yüzde 45’ini tek başına kullandırdığını da ifade eden Nihat Zeybekci, bankanın aktiflerinin yüzde 93’ünü ihracat kredilerinin oluşturduğunu ayrıca Ağustos verilerine göre bankacılık sektöründeki tüm ihracat kredilerinin yüzde 45’inin Türk Eximbank’a ait olduğunu dile getirdi. Zeybekci, Türk Eximbank’ın, sağladığı toplam krediler açısından bankacılık sektörünün 10. büyük bankası olduğunu sözlerine ekledi.